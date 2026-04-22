美股早盤／川普宣布延長停火伊朗兩周 道瓊大漲逾400點

美國總統川普延長對伊朗停火後，美股22日早盤上漲，多家企業公布樂觀財報也是帶動股價走高原因之一。道瓊工業指數大漲411點，或0.8%；標普500和那斯達克指數分別漲0.6%和0.7%；費城半導體指數漲1.6%；台積電ADR漲1%。

21日收盤後不久，川普宣布停火將延長兩周，並稱會這麼做是因為伊朗政府已經「支離破碎」。

川普在Truth Social貼文中表示：「由於伊朗政府已支離破碎（這點並不令人意外），因此，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾與總理夏立夫請我方暫緩攻擊，直到伊朗的領袖與代表們能提出一致性提案。」

「因此，我已指示我軍持續執行封鎖，並在各方面維持隨時待命、具備行動能力的狀態；同時也將延長停火，直到對方提出方案，並完成相關討論為止，總之一定會有個了結。」

但紐約時報和Axios引述知情美國官員報導，由於德黑蘭缺乏誠意，導致美國副總統范斯前往參加和談的行程遭到擱置後，時間表仍充滿變數。伊朗官媒22日報導，德黑蘭方的談判官員已表示將不會出席和談，因為與美國的談判是在「浪費時間」。

即使是在川普延長停火之後，伊朗海軍22日仍表示，由於荷莫茲海峽的緊張局勢持續，軍方已在該海峽扣押了兩艘貨輪。

除了宣布停火外，市場信心也受到了財報季的強勁開局支撐。波音公司公布上季虧損小於預期，帶動22日股價大漲逾3%。據FactSet數據，在至今發布財報的標普500公司中，逾80%企業表現都優於預期，波音也是其中之一。