預期和平有望！美元吐回戰爭以來大部分漲幅 交易員放棄看漲押注

市場預期美國與伊朗終將達成協議結束這場戰爭，美元做為避險貨幣的吸引力大減，如今交易員已放棄對美元升息的押注，他們的注意力正轉向聯準會（Fed）降息的可能性。

在伊朗戰爭初期，全球市場慘跌，美元卻大幅上漲，但現在美元兌一籃子主要貨幣，已從3月下旬的高點回檔2.3%，本月可能寫下去年8月以來最糟單月表現；相形之下，歐元幾乎收復了這場衝突最初幾周的所有跌幅。

投資人和策略師表示，市場覺得和平有望，削弱了美元之前的漲勢；此外，風險資產復甦，推動新興市場貨幣兌美元走強，伊朗衝突初期受創最深的韓元和南非蘭德，4月漲約2%。

摩根大通（小摩）的全球外匯策略共同主管錢耽（Meera Chandan）表示：「這是局勢降溫的交易。」小摩已重新建議做空美元並且做多澳元等貨幣。

雖然美伊下一階段的談判仍有其不確定性，但投資人認為透過談判找出解決之道，是最有可能的結果，整體市場波動性已顯著下降。Jefferies首席歐洲經濟學家庫馬爾（Mohit Kumar）表示：「我們的基準情境依舊是達成協議符合雙方的利益…但過程會有一些波折。」

交易員已不再押注美元走強，歐元兌美元3個月期風險逆轉指標（反映押注匯率上漲或下跌的相對成本），在戰爭期間明顯有利於美元，但目前已回到接近中性水準。投資人也重新關注美國和其他主要西方經濟體貨幣政策的不同走向。預期能源價格上漲將迫使歐洲升息，但投資人正在為Fed今年降息的可能性定價。