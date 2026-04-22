高油價對陸打擊比美嚴重？策略師連喊3聲「蠢」：事實恰好相反

伊朗戰爭觸動油價飆漲，對油品淨出口國美國的衝擊較小，對深深倚賴進口的中國大陸衝擊更大嗎？BCA Research地緣政治策略師帕皮克不以為然。

帕皮克形容，所謂美國可阻斷石油供應、妨礙中國大陸取得原油的想法，真是「蠢、蠢、蠢」。他說：「油價超高的世界，也對美國不利。」在他看來，若油價飆高推升物價，川普所受的打擊更甚於中國大陸國家主席習近平。

北京因應能力被低估 多的是替代供油來源

帕皮克說，中國大陸固然深深倚賴能源進口，但眾人卻嚴重低估北京的因應能力。

他指出，中國大陸已分散能源供應來源，可輕易找到替代來源，即使伊朗或委內瑞拉供油遭美國攔阻，仍可透過俄羅斯、沙烏地阿拉伯、馬來西亞等國的「影子艦隊」取得石油。

況且，伊朗和委內瑞拉未能銷往中國大陸的石油，可能運往別處，到最後仍可能轉運至中國大陸。

帕皮克指出，唯一能重創北京的情境是：全世界都停止賣原油給中國大陸。但這種情況絕不可能發生。

中國改裝煉油廠更迅速、有效率

北京另一強項，是能迅速改裝煉油設施，以處理不同等級的原油。中央計劃型體制，可讓這種調整更有效率，讓中國大陸在另覓新的石油供應源時，把網撒得更廣。

帕皮克也駁斥所謂「美國是原油淨出口國」的觀念，指出美國其實是「精煉油品的淨出口國」。他說，這是兩碼子事。美國目前仍是原油淨進口國，而且美國煉油廠專為煉製重油設計，改裝彈性不如中國大陸。

再者，能源如今在美國國內生產毛額（GDP）占比遠低於10%，只僱用全美5%的勞動力，消費卻幾乎撐起四分之三的美國經濟。倘若消費者發覺在加州買汽油每加侖要花6.5美元，或在全國其他地區要花4美元，勢必會縮減支出。

北京早已未雨綢繆 囤積大量儲油

帕皮克稱讚北京對能源需求早有一套「高明的戰略思維」。他說：「2020年油價因疫情而跌到負值時，中國採取什麼行動？中國囤積大量的儲油。」其中一大部分貯藏在地下，儘管缺乏可靠分析可估算這些儲油究竟有多少，但據普林斯頓大學教授暨地緣政治專家夏皮洛估計，中國大陸或許已囤積了12億桶——足夠用104天的儲量。

反觀美國拜登或川普政府，都未作類似規劃，釋出戰備儲油只為緩抑通膨。

夏皮洛呼應帕皮克的看法說，假如中國大陸真的連一桶石油都無法進口，美國就慘了，因為美國「日常生活消費的一切，都來自中國」。