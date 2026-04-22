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義大利赤字逾GDP3% 無法脫離歐盟監管程序

中央社／ 羅馬22日專電

歐盟統計局（Eurostat）今天公布數據，義大利赤字占GDP比重3.1%，仍超過歐盟規定的3%上限，這代表義大利財政預算仍無法脫離歐盟「超額赤字程序」監管機制。

根據歐盟「穩定暨成長公約」（Stability and GrowthPact），成員國財政赤字不應超過其GDP（國內生產毛額）的3%，債務總額則應低於GDP的60%。義大利政府2025年底原本樂觀預估可以達成赤字低於3%目標，但歐盟統計局今天公布數據顯示，義大利今年仍無法脫離歐盟「超額赤字程序」（Excessive DeficitProcedure, EDP）監管機制。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，此一數據至為關鍵，因為將成為義大利「公共財政文件」的基礎，牽動義大利公共預算與經濟前景。義大利在本月底將向歐盟提交「公共財政文件」，鑒於近來中東戰爭導致能源價格飆漲，義大利公共財政支出預期必須謹慎下修。

義大利經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）近來一直努力設法將赤字數字降到3%以下，包括調低稅收減免，特別是因房產節能等提供的超級免稅優惠（Superbonus），以便立刻退出歐盟監管程序。喬捷堤甚至一度信心喊話表示「相信奇蹟」，但是奇蹟並未發生。

義大利政府原本預期退出歐盟監管程序以釋放公共財政空間，也有利在國會爭取通過一項名為「安全」（Safe）的新國防計劃，該計劃預計在未來3年內耗資120億歐元（約新台幣4440億元）。

義大利政府近來不斷以中東戰事引發能源危機為由，呼籲歐盟比照疫情時期暫停適用「穩定暨成長公約」，但歐盟認為目前未達到暫停的標準。

晚郵報指出，跡象顯示義大利經濟成長將放緩，預計2026年GDP成長恐低於先前預測的0.7%。政府目前優先事項是提供經濟動能，政府正制定五一勞動節法令，旨在強化就業與購買力，其中一項是強化「公平工資」，參考標準約為每小時9歐元（約新台幣333元），但將優先考慮團體合約，而非引入法定最低工資。

義大利 歐盟

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