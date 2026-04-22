馬斯克大砸600億美元買下 Cursor是什麼公司？連黃仁勳也讚揚

馬斯克的SpaceX宣布，取得以600億美元收購AI新創Cursor的權利，或為雙方的合作支付100億美元。Cursor工具也獲得輝達執行長黃仁勳讚揚。這家公司究竟是何方神聖，能獲得這些科技業大老闆賞識？

雖然要讓Cursor加入SpaceX的帝國價碼很高，但SpaceX可取得廣獲工程師和開發人員使用的熱門工具，打入AI程式撰寫領域。該產業競爭對手包括Anthropic的Claude Code、OpenAI的Codex，以及新創公司Lovable、Emergent、Bolt。

Cursor官網上，包括Stripe、OpenAI和Eureka Labs等公司的領導人都撰文支持。黃仁勳去年10月接受CNBC採訪也表示：「我最喜歡的企業AI服務就是Cursor。這是一款AI程式設計工具，我們每位工程師現在都用AI程式設計工具輔助，這讓生產力進步飛快。」

Cursor 2023年推出首款AI程式設計助理，快速成為熱門工具，並帶動了所謂的「氛圍編碼」（Vibe Coding，即用自然語言向AI描述需求，由AI自動生成程式碼）。本月稍早，該公司發布了Cursor 3，為一體化的工作空間，能在AI代理相助下打造軟體。

SpaceX 21日發文表示，正在和Cursor合作開發號稱是「全世界最好的程式設計和知識作業AI」。

去年11月Cursor完成了一輪23億美元的籌資，估值一口氣暴增至293億美元，遠高於五個月前的99億美元。彭博新聞報導，該公司今年還打算再進行一輪約20億美元，估值將達逾500億美元。

對Cursor而言，這項交易將可使用SpaceX龐大的運算資源，包括以20萬個輝達繪圖處理器（GPU）打造的超級電腦Colossus。Cursor 21日的部落格文章中表示，運算是打造能力更強模型的瓶頸。該公司計劃利用xAI的基礎設施「大幅提升」模型智慧。