星國推AI金融風管工具 專家：防模型誤判衝擊信用

全球資金在地緣政治與市場波動下重組，新加坡成為資金配置重要樞紐之一。新加坡推出AI風險管理工具，盼藉標準化治理框架強化金融機構風險管理。專家指出，此舉可為銀行建立信用穩定性、防範AI模型誤判，降低對資產負債表造成衝擊。

新加坡金融管理局（MAS）近日宣布，推出一套針對金融服務業的人工智慧（AI）風險管理工具包MindForge，協助金融機構辨識與控管AI應用所帶來的風險。金管局指出，這套工具包由多家銀行、保險公司、資本市場機構及其他業者組成的聯盟共同開發，提供金融機構相關資源，以管理傳統AI、生成式AI及代理式AI所涉及的風險。

工具包核心是一份AI風險管理實施手冊，為機構如何落實AI風險管理架構，提供具體操作指引。手冊同時附有案例彙編，整理金融機構在導入AI過程中的實務經驗，盼藉此讓業界理解可能面臨的挑戰及因應方式與風險控管做法。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）資深分析師郭術甯今天告訴中央社，透過標準化AI治理，新加坡金管局推動的計畫，可望為銀行信用穩定性建立結構性支持。計畫目的在防範「演算法漂移」，即AI模型準確度隨時間逐步下降，以及模型誤判等風險、降低對資產負債表造成的衝擊。

郭術甯指出，這項計畫目的在防範風險加權資產（RWA）相關計算錯誤、對銀行資本造成潛在衝擊，當AI數據被納入銀行內部評等法（IRB）模型時，此點尤為關鍵。若MindForge能避免模型失效，以及過度激進的自動化放貸行為所引發的波動，將有助強化新加坡銀行資產品質。

她提及，這項計畫提出實務建議，包含如何進行偏誤偵測，以確保採用AI生成輸出的IRB模型，能準確反映投資組合的有效性。

隨著中東衝突，外媒報導指海外資金流往新加坡的趨勢再現，新加坡家族辦公室業務隨之成長。在新加坡工作的美國律師邱振亞告訴中央社，富豪客群會為了因應市場波動，加速將資產轉移至政經環境穩定的司法管轄區。

他說，隨著新資金湧入，新加坡對資金來源（SOF）和財富來源（SOW）的審查與法規遵循標準進入動態調整期，反洗錢、稅務合規、制裁合規及經濟實質的監管將是必然趨勢，AI如何安全地導入金融業，進而有利於風險管理日益重要。