台灣生醫國家隊前進日本 攜手iPark拓展亞太市場

經濟部產業技術司率領16家指標生醫廠組成「台灣隊」進軍國際製藥專業展CPHI Japan，工研院21日與日本指標生醫聚落「湘南健康創新園區」（iPark Institute）簽署合作協議，將整合研發、臨床與製造量能，建立台日互補機制，加速台灣藥廠切入日本及亞太市場。

駐日代表處副代表周學佑於開幕致詞指出，CPHIJapan是國際製藥產業的重要交流平台，涵蓋原料藥、CDMO及再生醫療等領域。今年台灣館的設立，不僅展現台灣醫藥生技產業長期累積的實力，也進一步深化台日供應鏈合作。

他表示，台灣自2021年將「精準健康產業」列為六大核心戰略產業，今年更進一步將「生技醫療」納入13項戰略產業，結合醫療與半導體優勢，打造高附加價值健康產業鏈；而日本也將「創新藥物與先端醫療」列為成長重點，顯示雙方政策高度契合，合作空間廣闊。

經濟部產業技術司簡任技正戴建丞表示，製藥產業是支撐國家健康安全的重要基石。面對全球藥品供應鏈重組與地緣政治變動，2026年將是台灣醫藥產業由研發優勢邁向供應鏈戰略布局的關鍵轉折點。

他指出，為強化產業韌性，經濟部推動「國家藥物韌性整備計畫」，提升關鍵藥品自主能力與供應穩定，並以CPHI展會為國際布局重要場域，採取「日本×世界」雙展分階段推進。首先以日本作為法規接軌與市場導入關鍵入口，深化在地連結；再以義大利米蘭為全球製造與供應鏈樞紐，串接國際製藥企業與CDMO分工體系，放大台灣在製造彈性與技術整合的優勢。

工研院生醫與醫材研究所所長呂瑞梅表示，透過與iPark Institute簽署合作備忘錄，將強化台灣產業在創新藥物與關鍵技術研發上，與日本企業之間的合作關係，加速國際布局。同時，藉由整合台日在臨床與製造領域的優勢，推動雙方醫藥產業共同發展，並進一步強化與全球製藥市場的連結。

此次合作簽署對象「湘南健康創新園區」為日本重要生醫創新聚落。園區社長藤本利夫表示，台灣具備堅實研發能力、完善製造基礎與豐富臨床資源，是極具潛力的合作夥伴，雙方合作可望加速創新藥開發與產業化進程。

本次台灣館展出橫跨四大領域，展現完整產業鏈整合戰力。產業技術司指出，展會期間安排與14家日本製藥企業進行精準媒合，並將拜訪大塚製藥、FUJIFILM Biotechnologies與安斯泰來製藥等指標企業，期盼透過台灣製造韌性與開發效率優勢，拓展委託製造與技術合作機會，進一步深化台日製藥產業鏈結。