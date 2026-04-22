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川普延長停火市場觀望美伊前景 亞股走勢分歧

中央社／ 香港22日綜合外電報導
美國總統川普在期限截止前宣布對伊朗延長停火，同時維持對荷莫茲海峽封鎖，增添市場觀望氣氛。 路透社
美國總統川普在期限截止前宣布對伊朗延長停火，同時維持對荷莫茲海峽封鎖，增添市場觀望氣氛。 路透社

美國總統川普在期限截止前宣布對伊朗延長停火，同時維持對荷莫茲海峽封鎖，增添市場觀望氣氛。投資人評估美國與伊朗和平談判可能性之際，亞洲主要股市走勢不一。

法新社報導，川普原先表示不會延長停火，警告協議到期後將恢復對這個伊斯蘭共和國空襲。不過他於最後一刻表示，已應居間斡旋的巴基斯坦要求，決定無限期延長對伊朗停火，強調必須給德黑蘭分裂的領導層時間提出方案。

華府選擇不對伊朗發動新的攻勢，但繼續阻止伊朗船隻通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），投資人靜待情勢出現更明確發展。

新加坡華僑銀行（OCBC）策略師克里斯多福．黃（Christopher Wong，音譯）指出：「美國與伊朗可能都在爭取談判籌碼，看誰先讓步。無論結果如何，這段觀望期可能壓抑風險偏好，但當任一方率先退讓時，風險資產可能出現反彈。」

日股基準日經指數今天收漲0.4%，來到59585.86點。港股恆生指數收跌1.2%，來到26163.24點。上證指數收漲0.5%，來到4106.26點。

至於其他亞股，台北、首爾、威靈頓股巿收漲。雪梨、新加坡、吉隆坡、雅加達、馬尼拉股巿收跌。

美國 亞股 伊朗 荷莫茲海峽 川普 巴基斯坦

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