SpaceX財務數據曝光！去年營收160億美元、負債500億美元「來自這業務」

SpaceX為推進規模數兆美元的首次公開上市（IPO），正於德州與航太和科技分析師會晤，流出的財務數字令人相當驚艷。

外媒獲悉，SpaceX 2025年的總營收約160億美元，2026年有望衝上約250億美元，由於該公司頻繁發射火箭、旗下的低軌衛星網路服務星鏈也擁有龐大用戶，如此銷售表現並不令人意外。

截至2025年底，星鏈付費用戶數衝破900萬人，今年底前可望衝上約1,200萬人，其息前稅前折舊攤銷前（EBITDA）利潤率超越60%，儘管該數字可能無法代表整個組織，但對航太與防務業者而言，這樣的利潤率相當高，航太零件業者TransDigm的EBITDA利潤率為接近50%。此外，這也表示SpaceX去年EBITDA逼近70億美元。

星鏈是非常成功的業務，但SpaceX的IPO估值能否叩關2兆美元，取決於舵手馬斯克是否能說服分析師，在太空設立人工智慧（AI）資料中心將帶來龐大商機。

SpaceX去年底手上現金約250億美元，負債500億美元，後者令人有些訝異，但多數債務似乎來自馬斯克的AI業務xAI，SpaceX在2月基本上收購了xAI。而SpaceX相關債務，似乎與火箭發射預付款有關，這些其實不算負債，只是將現金預付出去。

與此同時，據路透看到的IPO文件摘要，SpaceX計劃在IPO後，鞏固馬斯克的控制權，給予馬斯克與一小群內部人士超級投票權股份，權力超過其他投資人。馬斯克也將續任執行長、技術長，並在九人董事會中擔任董事長。

馬斯克希望透過雙重股權架構，全盤掌握SpaceX，這並不令人意外，沒人預期他會對SpaceX放權，儘管馬斯克去年的SpaceX薪酬僅為54,080美元，但掛牌後可獲得價值數十億美元的股票。