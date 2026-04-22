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伊朗戰爭衝擊供應鏈 全球最大保險套製造商擬漲價2至3成
全球最大保險套製造商、馬來西亞公司Karex Bhd執行長表示，計劃將保險套價格調漲20%至30%，若伊朗戰爭持續擾亂供應鏈，漲幅可能進一步擴大。
Karex Bhd執行長吳銘傑（Goh Miah Kiat，音譯）接受路透社訪問時指出，運費飆升與貨運延遲導致許多客戶庫存低於常態，Karex Bhd看到保險套需求明顯攀升。
吳銘傑說：「目前情勢極為脆弱，價格高漲…我們現在別無選擇，只能將成本轉嫁給客戶。」
Karex Bhd每年生產逾50億個保險套，是杜蕾斯（Durex）、戰神（Trojan）等知名品牌的供應商，同時也供貨給英國國民保健署（NHS）等公立醫療系統，以及聯合國推動的全球援助計畫。
吳銘傑談到，自中東衝突2月底爆發以來，KarexBhd面臨成本攀升，從生產保險套所需的合成橡膠和丁腈（nitrile）到鋁箔、矽油等包裝及潤滑材料，無一不漲。
他表示，Karex Bhd目前仍有數個月庫存，並設法擴大產能因應日益增長的需求。國際援助預算大幅刪減，尤其是在美國國際開發總署（USAID）去年削減支出後，全球保險套庫存顯著下滑。
吳銘傑提到，保險套需求今年已增加約30%，運輸受阻更加劇短缺情況。Karex Bhd將產品運往歐美等地的貨運時間以往只需一個月，如今則接近兩個月。
他說：「我們看到許多保險套其實還卡在船運途中，尚未送達目的地，然而當地亟需保險套。」他補充道，許多開發中國家庫存不足，是因產品運抵當地需要很長時間。
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