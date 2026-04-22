酷澎個資外流案…傳美方施壓保護創辦人 韓外交部：應分開處理

韓國媒體報導，美方要求韓國政府，確保不對酷澎（Coupang）創辦人暨執行長金範錫採取出境限制等措施，對此韓國外交部表示，安保議題應與酷澎個資外流案件分開推進。

根據韓國媒體SBS今天報導，美國向韓國表達，要確保不對金範錫採取出境限制、逮捕或拘留等措施，若無相關保障，將難以推動外交與安保議題的雙邊高層協議。

報導指出，也就是說若金範錫訪韓，韓國政府須承諾不影響他的人身安全，雙方才會繼續就核動力潛艦等外交安全議題進行高層協商。上個月在韓國國務總理金民錫訪美期間，美方也曾提及酷澎問題給予施壓。

韓國警方目前仍在調查之前的酷澎大規模個資外流事件，並已向法務部申請對金範錫採取「入境通報措施」。韓國也已向駐韓美國大使館等表示，「相關調查依法進行，外交部門無法對特定個人的人身安全作出承諾」。

韓國外交部今天也回應外媒，韓美雙方正透過多種管道，就落實JFS（Joint Fact Sheet/共同說明資料）安保領域協議持續保持緊密溝通。外交部也指出，政府將持續與美方協商，避免酷澎相關議題對韓美安保討論產生負面影響。

外交部也強調，「政府立場是，在與美方溝通過程中，安保議題應與酷澎案件分開推進，同時對酷澎的調查將依據我國國內法律及正當程序進行處理」。