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SK海力士砸近130億美元在南韓新設封裝廠 迎合AI需求
SK海力士今（22）日表示，計劃在南韓投資19兆韓元（128.5億美元）興建新的先進封裝廠，以利迎合全球對人工智慧（AI）記憶體不斷成長的需求。新廠建造本月就將展開。
SK海力士做為全球最大的記憶體製造商之一，是AI晶片龍頭輝達（Nvidia）的供應商。公司先前已一再擴充產能，今年稍早更加快速度，以滿足AI資料中心的強勁需求。
SK海力士說，新廠專事先進封裝，封裝是製造高頻寬記憶體（HBM）這類AI記憶晶片的必要工序。
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