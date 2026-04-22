SK海力士砸近130億美元在南韓新設封裝廠 迎合AI需求

Meta正在美國員工的電腦上安裝新的追蹤軟體，以擷取滑鼠移動、點擊與鍵盤輸入等動向，並用於訓練其AI模型。根據路透取得的內部備忘錄，這是Meta打造可自主執行工作任務的「AI代理」整體計畫一環。

2026-04-22 14:04