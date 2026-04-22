快訊

「方洲六」是哪位？民眾檢舉違停遭盜個資狂訂餐廳 警一查竟是自己人幹的

「兩湖論壇」登場遇賴清德出訪喊卡 陸代表超尷尬飄到許淑華後方

一度站上3萬8！台股收漲273點 聯發科漲停領47檔收盤站上千元

聽新聞
0:00 / 0:00

美貿易代表敦促盟友為關鍵礦產支付「國安溢價」以確保供應鏈投資

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國貿易代表葛里爾。路透
美國貿易代表葛里爾。路透

美國貿易代表葛里爾表示，美國盟友向中國大陸以外地區採購的關鍵礦產，以擺脫北京對供應鏈的掌控時，應該額外付出「國安溢價」。

這些礦產將由尚在規劃由歐洲在內多國組成的貿易夥伴集團來供應。美國希望這集團能設定最低價格，以保護各國在開採和加工領域的投資，並對中國大陸等非集團生產國課徵高額關稅或採取其他管制措施，以防止對方壓低價格。

不過，知情向英國金融時報透露，這提案已引起部分盟友不安，他們擔心這個僅具雛形的計畫會增加企業成本，並招來中國大陸的貿易報復。

葛里爾目前正擬定具體細節草案，他說，西方國家在關鍵礦產上之所以依賴中國，歸咎於各國過去過度執著於經營成本。

葛里爾告訴金融時報：「當貿易夥伴對底價或相關機制造成的經濟成本表達關切時，我只會說：你們所談論的成本效率，正是導致我們陷入現今處境的原因。」

葛里爾轉達他向美國盟友傳達的訊息時說：「我們付出了一種溢價，我稱之為國安溢價。為了擁有一條安全的供應鏈，我們都將支付國安溢價。」

熟悉華盛頓和貿易夥伴會談的人士表示，各界擔心，對礦產設定的保護措施，將增加國防、汽車製造和乾淨能源等產業的成本。

美國的貿易夥伴今年初已表態，願意和華盛頓合作確保礦產供應鏈安全。歐盟與日本發表聯合聲明，承諾將「與理念一致的夥伴共同謀求關鍵礦產多邊貿易倡議」。

根據 2 月發表的文本，這項倡議「可包括」協調貿易政策機制，例如邊境調節底價、價差補貼，或是以約定價格互相採購礦產的協議。

美國 金融時報 北京

延伸閱讀

美稀土業併巴西礦商 挑戰大陸主導權

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

SK海力士砸近130億美元在南韓新設封裝廠 迎合AI需求

SK海力士今（22）日表示，計劃在南韓投資19兆韓元（128.5億美元）興建新的先進封裝廠，以利迎合全球對人工智慧（AI）記憶體不斷成長的需求。新廠建造本月就將展開。

願意讓老闆追蹤你滑鼠動向嗎？這件事正在Meta上演 理由是為訓練AI

Meta正在美國員工的電腦上安裝新的追蹤軟體，以擷取滑鼠移動、點擊與鍵盤輸入等動向，並用於訓練其AI模型。根據路透取得的內部備忘錄，這是Meta打造可自主執行工作任務的「AI代理」整體計畫一環。

美貿易代表敦促盟友為關鍵礦產支付「國安溢價」以確保供應鏈投資

美國貿易代表葛里爾表示，美國盟友向中國大陸以外地區採購的關鍵礦產，以擺脫北京對供應鏈的掌控時，應該額外付出「國安溢價」。

保險套恐漲價30%！製造龍頭喊扛不住：中東戰爭害乳膠、潤滑劑成本飆

伊朗戰爭對各行各業造成連鎖衝擊，如今波及到保險套產業。全球最大保險套製造商Karex表示，由於供應鏈中斷且成本上漲，該公司準備將保險套價格上調多達30%。

恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日財相、澳央行緊急應戰

知情人士透露，日本財務大臣片山皋月計劃最快本周與國內最大型銀行及其他金融機構會面，討論美國AI新創公司Anthropic的新AI模型Mythos；澳洲央行也表示，密切關注這款模型的發展。此前，Anthropic承認，這一模型功能極為強大，甚至足以發動複雜且甚具危險性的網路攻擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。