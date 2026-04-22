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保險套恐漲價30%！製造龍頭喊扛不住：中東戰爭害乳膠、潤滑劑成本飆

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
全球最大保險套製造商Karex表示，由於供應鏈中斷且成本上漲，該公司準備將保險套價格上調多達30%。該公司為Durex等品牌代工，也有自有品牌。路透
全球最大保險套製造商Karex表示，由於供應鏈中斷且成本上漲，該公司準備將保險套價格上調多達30%。該公司為Durex等品牌代工，也有自有品牌。路透

伊朗戰爭對各行各業造成連鎖衝擊，如今波及到保險套產業。全球最大保險套製造商Karex表示，由於供應鏈中斷且成本上漲，該公司準備將保險套價格上調多達30%。

馬來西亞業者Karex每年生產約50億個保險套，為Durex等品牌代工，同時也販售ONE Condoms與Carex等自有品牌，全球每五個保險套中，就有一個由該公司生產。

Karex執行長吳銘杰（Goh Miah Kiat，音譯）在接受彭博新聞訪問時表示，因中東衝突導致成本上漲，將在數月內調漲保險套產品價格，「我們一直持續與大多數客戶協調價格調整，而這絕對是我們很長一段時間以來，規模最大的一次價格調整幅度。」

吳銘杰說，從戰爭爆發以來，由於石化產品短缺以及原料價格上漲，Karex的生產成本已上升約25%至30%，而供應鏈中斷也推高包裝材料與潤滑劑的成本。

他表示，公司目前的原料庫存可維持未來二至三個月的生產，但之後前景不明，因為若戰爭持續，關鍵原料供應將充滿不確定性。Karex在吉隆坡交易的股票價格22日盤中一度大漲14%，創下自2025年10月以來最大盤中漲幅，隨後漲幅收斂。

吳銘杰不排除未來進一步漲價的可能性，「我們無法保證未來不會再進行價格調整」。他表示，公司依賴多種石化材料，例如用於保存乳膠的氨、用於包裝與印刷的乙醇，以及用於潤滑劑的矽油。自戰爭爆發以來，矽油價格已上漲約30%，丁腈乳膠價格翻倍，而天然橡膠價格自今年1月以來也上漲超過三成。

他指出，由於保險套屬於醫療產品，受到嚴格監管，因此尋找替代材料並不容易。此外，包括印度在內的一些競爭同業正面臨更嚴重的供應鏈問題。美國國際開發署（USAID）減少資助公衛機構購買保險套，使這些機構轉向商業市場採購，代表買方變多。

不過吳銘杰認為，較高的價格短期內不會抑制需求，因為保險套市場幾乎不受通膨影響。他說：「在不景氣時期，使用保險套的需求反而更高，因為人們對未來充滿不確定，不知道明年是否還有工作。如果現在生小孩，就等於多了一張嘴要養。」

彭博 伊朗戰爭 西亞 保險套 中東

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