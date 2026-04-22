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恐發動毀滅性網攻？神秘模型Mythos爆外流 日財相、澳央行緊急應戰

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
新創公司Anthropic近期開發出功能強大的Mythos人工智慧（AI）模型，能夠辨識並利用「所有主要作業系統與主要網路瀏覽器」中的漏洞。這令金融監管機構與業者神經緊繃。路透
新創公司Anthropic近期開發出功能強大的Mythos人工智慧（AI）模型，能夠辨識並利用「所有主要作業系統與主要網路瀏覽器」中的漏洞。這令金融監管機構與業者神經緊繃。路透

知情人士透露，日本財務大臣片山皋月計劃最快本周與國內最大型銀行及其他金融機構會面，討論美國AI新創公司Anthropic的新AI模型Mythos；澳洲央行也表示，密切關注這款模型的發展。此前，Anthropic承認，這一模型功能極為強大，甚至足以發動複雜且甚具危險性的網路攻擊。

彭博資訊引述消息人士說法報導，片山將與三菱日聯金融集團、三井住友金融集團和瑞穗金融集團等日本大型金融機構會談。日本金融廳對此不願置評。

此舉正值全球監管機構與金融業者趕忙回應Mythos所暴露出的網路安全漏洞。該模型目前僅有限度釋出。亞洲各地監管機構正加強對金融體系風險的審查，並敦促銀行補強防禦，以應付網路威脅。

澳洲央行也針對Mythos模型發表聲明說，央行正「與其他監管機構、政府部門和受監管機構溝通…繼續評估這些技術進步的影響，以確保金融體系的持續安全性和韌性」。數日前，新加坡金管局才敦促銀行業者堵上網路安全漏洞。

彭博稍早報導，就在Anthropic首次宣布計劃將Mythos模型向少數公司開放測試的同一天，一個私密線上論壇中的少數未經授權用戶便成功使用Mythos。

Anthropic先前已表示，在使用者指示下，Mythos能夠辨識並利用「所有主要作業系統與主要網路瀏覽器」中的漏洞。該公司已透過名為Project Glasswing的計畫，將使用權限限制在一小部分軟體供應商之間，目標協助企業測試並強化其防禦能力，以因應潛在的網路攻擊。

上述最新發生、Mythos在未經授權下被使用，凸顯Anthropic在防止旗下最強大、也可能最危險的技術擴散至未授權對象方面所面臨的挑戰。這同時也引發外界質疑，是否還有其他人也在未經許可的情況下使用 Mythos，以及其用途為何。

Anthropic發言人回應說，已經在調查此事，且目前無證據顯示這次的使用超出第三方供應商環境，也沒有影響Anthropic自身系統。

目前，Anthropic已允許蘋果、亞馬遜、思科等數十個組織開始測試Mythos。近幾天來，橫跨大西洋兩岸的金融機構與政府機構，有愈來愈多單位申請加入早期測試名單，以保護自身系統免受惡意行為者的威脅。

澳洲 日本 央行 模型

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