記憶體類股漲翻天估值仍低 市場辯論是否能擺脫周期起落

記憶體製造商因需求激增、利潤創紀錄，不過公司股票估值的倍數，仍僅為人工智慧（AI）晶片領導廠商的一小部分。

這樣的估值差距，引發投資人日益激烈的辯論：記憶體產業是否已進入所謂的「超級循環」，並最終得以擺脫過去因景氣周期而來的起起伏伏。

彭博新聞指出，市場預估今年三星電子的淨利將成長400%，同為記憶體大廠的SK海力士則接近300%，都遠高於全球頂尖晶圓代工廠台積電約50%的成長幅度。然而，這些南韓記憶體大廠目前的預期本益比不到6倍，而台積電則接近20倍。

懷疑者認為，記憶體廠商較低的估值是合理的，因為記憶體收益不穩定，歷來與整體經濟的波動周期密切相關。樂觀的人的看法則是，這一次情況不同，因為AI正帶動前所未有的需求。

倫敦資產管理公司Polar Capital全球新興市場與亞洲主管Jorry Noeddekaer說：「記憶體產業某種程度上，確實正處於新的範例之中。但我們還不認同『記憶體未來將完全不再看到周期性』的觀點。」

記憶體類股即使近期股價表現大幅優於大盤，估值仍然偏低。自去年8月底以來，隨著晶片價格飆升，三星股價已上漲三倍，SK海力士更上漲四倍；相較之下，台積電的漲幅只有77%。

這趨勢是全球性的，美國的美光科技、日本的鎧俠控股等記憶體廠商，雖然也歷經股價大漲，但預期本益比現在仍低於10倍。而AI處理器龍頭輝達（Nvidia）的本益比則達22倍。

紐約Ariel Investments新興市場股票投資組合經理Christine Phillpotts表示，對於記憶體商，必須緊盯周期風險，以往的經驗是，供應往往在需求轉弱時過度擴張。Noeddekaer也提到，台積電具有「更結構性的成長動能」，且面臨的競爭較少。

市場現階段仍預期記憶體廠商的獲利將持續飆升。今年三星的淨利預估為1,510億美元，SK海力士為1,150億美元。部分投資人相信，一旦市場能看到記憶體廠商的獲利成長更具結構性而非周期性，記憶體股的估值就有機會追上。

Roundhill Investments執行長Dave Mazza就認為：「記憶體如今已與AI加速器的發展藍圖共同設計並直接連動。愈來愈多記憶體公司與超大型雲端服務商簽訂長期合約，這從根本上改變了產業的周期性。」

相信記憶體終將擺脫周期起落的人，自然將低估值視為最大優點。德州Yacktman資產管理公司總裁Molly Pieroni以三星為例，他說，即使股價翻倍，「相較其他公司，估值仍然相當具有吸引力」。他的公司持有三星優先股，但因估值較高而未持有輝達。