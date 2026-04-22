油價開盤續漲 美股期指也走揚 美伊談判受阻但川普已宣布延長停火

在美國總統川普宣布延長與伊朗的停火期後，美股期指上漲，而國際油價今天（22日）開盤後也上漲，此前已連續兩個交易日走揚，稍早美伊和平談判受阻，而且荷莫茲海峽遭封鎖，使原油運輸受限。

西德州原油6月期貨今天盤初上漲1.06%，報每桶90.59美元，此前兩個交易日累計大漲近10%。

布蘭特原油6月期貨開盤後上漲0.68%，報每桶99.10美元，周二收盤上漲3.1%。

美股期貨方面，道瓊、標普500指數上漲約0.35%，小型那斯達克100指數上漲約0.4%。

川普周二表示，美國將暫緩對伊朗發動新的攻擊，但會持續封鎖與伊朗相關的船隻，直到「談判以某種方式結束為止」。

美國副總統范斯原定前往巴基斯坦重啟與伊朗的談判，但伊朗方面以美方提出不合理要求為由拒絕出席。伊朗半官方媒體Tasnim News Agency指出，目前看不到伊朗參與談判的前景。白宮官員也證實，范斯的行程已於周二取消。

川普此番宣布的語氣，與當天稍早形成鮮明對比。他早前接受CNBC訪問時表示，若伊朗不滿足條件，「我預期將會進行轟炸」，並稱軍方「已蓄勢待發」。他在周一的電話訪問中也曾說，若未達成協議，「我極不可能延長」停火。

近期波斯灣局勢與荷姆茲海峽幾近停擺的航運，使油價劇烈波動。該海峽是全球關鍵運輸動脈，平時承載約五分之一的原油供應。市場波動率已升至2020年以來最高水準，當時是新冠疫情重創需求。

Rebecca Babin表示：「新聞接連不斷，但實體原油供應仍原地踏步。圍繞停火延長、可能封鎖以及伊朗角色的反覆消息讓市場緊張，但現實是供應依然受限。」

據半官方的Tasnim News Agency引述消息人士報導，只要美國海軍持續攔截船隻，伊朗就不會重開海峽，必要時將以武力突破封鎖。美方周二表示，繼周末扣押一艘貨船後，又攔停並登檢一艘受制裁的油輪，並將其驅離。

美國財政部長貝森特在X平台表示，財政部將持續施加「最大壓力」，以削弱伊朗「創造、轉移與匯回資金的能力」。他補充說，伊朗主要原油出口地哈格島的儲油設施將被填滿，脆弱的油井將被迫關閉。

伊朗大部分原油出口至中國規模較小、較獨立的煉油廠，這些業者較少受國際金融市場影響，而北京方面則反對單邊制裁。