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台積電ADR漲0.5% 較台北交易溢價12.9%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周二上漲0.5%，收在368.08美元，較台北交易溢價12.9%。圖為台積電高雄廠。記者劉學聖／攝影
台積電ADR周二上漲0.5%，收在368.08美元，較台北交易溢價12.9%。圖為台積電高雄廠。記者劉學聖／攝影

台積電ADR周二上漲0.5%，收在368.08美元，較台北交易溢價12.9%。

費城半導體指數也逆勢走高 0.5%，連15日上漲，且連10日創新高。儘管地緣政治緊張，大型科技公司仍大手筆投入 AI。亞馬遜宣布向 Anthropic 追加投資，提振了市場對 AI 驅動獲利成長的信心。

美股周二在戰爭陰雲下經歷劇烈震盪，儘管 3 月零售銷售創下三年多來最快增速，且醫療業者財報強勁，但由於美國副總統范斯取消巴基斯坦之行，引發市場擔心停火協議在周三到期後難以延續。不過，美國總統川普在收盤後不久又宣布延長停火。

美股大指數盤中由紅翻黑，道瓊工業指數終場下跌293.18 點，跌幅 0.6%，收 49,149.38 點。標普 500 指數下跌 45.13 點，跌幅 0.6%，收 7,064.01 點。那斯達克綜合指數下跌 144.43 點，跌幅 0.6%，收 24,259.96 點。

台灣加權股價指數周二大漲646.31點，漲幅1.8%，收在37,605.11點。台積電（2330）上漲1.2%收在2,050元。

個股 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,315.22 +0.50% 2,050.00 12.94%

日月光 ASX US 465.46 +1.09% 472.00 -1.39%

聯電 UMC US 77.56 -2.45% 76.20 1.78%

中華電 CHT US 135.55 -0.90% 137.00 -1.06%

美國 川普 台北

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