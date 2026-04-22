美股由紅翻黑 美伊停火僵局凌駕財報利多 費半連15漲再創新高

美股周二在戰爭陰雲下經歷劇烈震盪，儘管 3 月零售銷售創下三年多來最快增速，且醫療業者財報強勁，但由於美國副總統范斯取消巴基斯坦之行，引發市場擔心停火協議在周三到期後難以延續。不過，美國總統川普在收盤後不久又宣布延長停火。

美股大指數盤中由紅翻黑，道瓊工業指數終場下跌293.18 點，跌幅 0.6%，收 49,149.38 點。標普 500 指數下跌 45.13 點，跌幅 0.6%，收 7,064.01 點。那斯達克綜合指數下跌 144.43 點，跌幅 0.6%，收 24,259.96 點。

費城半導體指數逆勢走高 0.5%，連15日上漲，且連10日創新高，台積電ADR也漲0.5%。

隨著周三停火截止日逼近，范斯擱置行程加劇美軍可能恢復空襲的疑慮，布蘭特原油應聲上漲 3.1% 至每桶 98.48 美元，能源股成為標普 500 指數中唯一收紅的類股。

聯準會主席提名人華許在參院聽證會上展現獨立性，並指出現行架構需要改革。此立場被市場解讀為「穩健但略偏寬鬆」，但他強調資產負債表規模過大（縮表壓力），美債殖利率應聲反彈，10 年期美債殖利率升至 4.290%。

美國 3 月零售銷售較上月增長1.7%，優於預期的 1.4%。雖然汽油價格上漲推升了加油站收入，但數據說明了即使在戰時，美國消費韌性依然強大。

儘管地緣政治緊張，大型科技公司仍大手筆投入 AI。亞馬遜宣布向 Anthropic 追加投資，提振了市場對 AI 驅動獲利成長的信心。亞馬遜走高 0.7%。

貝雅（Baird）策略師 Ross Mayfield說： 「股市一直在尋找拉回的理由，市場從超賣轉為超買，現在需要喘口氣。」

GLOBALT Investments 經理人 Martin 說： 「令人費解的是有人認為一切都會沒事。真正的變數關鍵在於伊朗局勢，而誰都無法預料。」

盈透證券策略師 Steve Sosnick 說： 華許對縮表的關注及通膨的警惕，意味著貨幣政策放寬的可能性可能降低，這影響了股市的追價熱情。

執行長庫克宣布卸任，交棒給硬體主管特納斯。市場對領導層更替及轉型存有疑慮，股價下跌 2.5%。

聯合健康（UnitedHealth） 獲利超出預期並上修業績指引，股價飆漲 7%，為道瓊貢獻約 138 點漲幅。

受油價反彈激勵，標普 500 能源股收漲 1.3%，是當日唯一避風港。