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中東局勢牽動市場情緒 美股3大指數收黑
美國與伊朗為期2週的停火預計將於美東時間22日晚間到期，市場對停火後局勢發展的不確定性升高，美股主要指數今天多收跌。
道瓊工業指數下跌293.18點或0.59%，收報49149.38點。
標普500指數下挫45.13點或0.63%，收在7064.01點。
那斯達克指數下跌144.43點或0.59%，收24259.96點。
費城半導體指數上漲48.00點或0.50%，收9647.22點。
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