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新聞幕後／賴總統出訪受阻 大陸祭「經濟脅迫」 非洲3國難擋

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日本利率可能按兵不動

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

路透日經先後引述知情人士的說法報導，受中東戰爭影響，日本經濟及物價前景呈高度不確定性，日銀（央行）下周很可能暫時按兵不動，將利率維持在0.75%。

知情人士說，最終決定可能會十分膠著，取決於美伊和平談判的進展，但日銀目前傾向於本月維持利率不變，用更多時間評估這場衝突帶來的影響。

交換利率顯示，日銀下周升息1碼（25個基點）機率僅7.78%。由於市場益發預期日銀將在下周的政策會議上暫不升息，日本公債21日上漲。日本10年期公債殖利率下跌2個基點至2.375%。2年期公債殖利率下跌1個基點，至1.345%。知情人士稱，即便日銀暫不升息，鑒於通膨壓力加劇，可能暗示最早於6月提高借貸成本。

此外，日銀在21日發布半年度金融體系報告中說，目前日本金融體系整體上維持穩定，但有必要密切關注中東局勢發展以及外國非銀行機構活動日益活躍所帶來的影響。日銀說：「非銀行機構在信貸或流動性方面遭遇的壓力，更容易波及多個司法管轄區的銀行業。」

路透 日經 中東

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