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新聞幕後／賴總統出訪受阻 大陸祭「經濟脅迫」 非洲3國難擋

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川普出招 動用國防生產法 金援能源計畫

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國總統川普20日引用國防生產法簽署五項總統公告，瞄準美國燃煤發電、液化天然氣和美國汽油與電網基礎設施。（法新社）
美國總統川普20日引用國防生產法簽署五項總統公告，瞄準美國燃煤發電、液化天然氣和美國汽油與電網基礎設施。（法新社）

在協助抑制石油、汽油和電力成本的壓力下，美國總統川普動用冷戰時期制定的國防生產法（Defense Production Act），要藉此提供各種能源計畫聯邦資金。

川普20日引用國防生產法簽署五項總統公告，瞄準國內燃煤發電、液化天然氣（LNG）和國內汽油與電網基礎設施。此舉能讓美國能源部部署去年透過川普重量級徵稅與支出法案取得的資金，能源部也有權以能源採購、金援和其他工具，克服延宕、融資不足、監管阻礙與市場障礙。

符合接受援助資格的計畫可能包含燃煤發電廠和煉油廠，以及製造燃氣渦輪機與變壓器的設施。白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）表示，此舉有助於川普履行「徹底利用美國能源主宰地位，以保護我國經濟和國安」的承諾。

川普表示，美國「老舊和受限」電網基礎設施對國防的威脅日益上升，認為燃煤發電是穩定供電，以撐起國防設施、產業擴張和新興技術高能源需求不可或缺的一環。

川普也指出，LNG產能對確保盟友能源安全至關重要，強調管線、加工、儲存及出口能力不足，將使美國和合作夥伴在危機來臨時暴露在危險下，煉油能力則是提供美國武裝部隊燃料的關鍵。

國防生產法允許美國總統單方面採取行動以強化美國國防能力，作法包括指示民間企業擴大生產關鍵工業原料。川普重返白宮首日就為積極動用國防生產法奠定基礎，正式宣告美國進入國家能源供給及基礎設施緊急狀態，宣稱美國面臨能源生產、運輸及精煉能力不足帶來的 「嚴重威脅」。

川普已引用國防生產法來推進一些能源優先要務，例如試圖為重新開始在加州南部外海生產石油掃除障礙。美國前總統拜登也曾動用國防生產法以強化能源技術，目標是提高國內太陽能面板、變壓器、熱泵及燃料電池產量。

在伊朗戰爭延燒之際，高能源價格引發的憂慮使白宮承受巨大壓力。選民對高生活成本感到憂心，可能導致共和黨在11月期中選舉丟掉國會控制權。

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