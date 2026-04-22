美3月零售銷售增幅一年新高 學者示警油價上漲效應逐漸擴散

美國3月整體零售銷售大增1.7%，主因汽油價格急漲使銷售額激增。另外，聯準會（Fed）主席提名人華許出席參院銀行委員會聽證會上表示，Fed需要新的架構來處理持續性通膨，但未提供更多細節，並說在宣誓就職之前，會出售所有未申報資產。

華許在聽證會上表示，Fed需要新的架構來處理持續性的通膨，但未提供更多細節。他稍早責怪Fed在疫情時期，放任通膨竄升，並說美國民眾仍面臨物價高漲的問題。另外，華許也說，宣誓就職之前，會出售所有未申報資產。

美國商務部21日公布的零售銷售數據，寫下一年多來最大增幅，顯示伊朗戰爭尚未對美國消費者及整體經濟造成明顯衝擊；不過經濟學者擔憂油價上漲影響將逐漸擴散，將抑制第2季消費支出。

3月整體零售額增幅，高於預估的1.4%，更遠超過2月時的0.7%增幅（修正數）；扣除汽車後，更大幅成長1.9%，高於預估的1.4%，及2月時的0.7%增幅（修正數）。

扣除汽車及汽油後，銷售額比2月增加0.6%，增幅與2月相同，但高於預估的0.3%。扣除汽車、汽油、建材及食品服務後的控制組零售額，增加0.7%，是去年8月以來最高，也優於預估的0.2%，及2月時的0.6%增幅（修正數）。

經濟學者指出，除了汽油零售價格急漲逾20%，帶動零售激增之外，3月政府開始退稅也刺激其他產品與服務銷售增加。不過隨著汽油支出增加，以及退稅額低於財政部的預估，經濟學者擔憂未來零售銷售成長可能趨緩，尤其是4月密西根大學消費者信心指數已降到歷史低點。

經濟學者普遍預測第1季消費支出將進一步減緩，並影響第1季經濟成長率。據亞特蘭大區聯邦準備銀行編製的GDPNow指數預測，第1季經濟年增率為1.3%，仍比去年第4季時的0.5%高出不少。從下月起，商務部公布零售銷售的時間將恢復正常。

另一方面，華許在參議院確認聽證會上，他向議員表示，「聯準會的獨立性，只有在決定貨幣政策時才是至高無上的。但在管理公共資金、監管銀行或是處理國際金融事務時，Fed不應該享有這種『特殊待遇』，必須跟其他政府部門一樣，接受更多的監督與規範」，「對於屬於Fed職權範圍內的非貨幣事務，我同樣致力於與政府及國會合作」。

川普21日則向CNBC表示，如果華許在獲得參院確認並上任後未能立即降息，他將感到失望。川普還說，「我們必須弄清楚Fed新大樓的成本」。