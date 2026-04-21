伊朗戰爭推升避孕成本？杜蕾斯保險套供應商喊最多漲價30%

全球最大保險套生產商馬來西亞康樂公司（Karex）表示，康樂計劃調漲保險套價格20%至30%，如果伊朗戰爭持續干擾供應鏈，可能進一步調升價格。

康樂執行長吳銘傑（音譯）21日接受路透訪問時表示，運費不斷上漲和運輸延誤導致許多客戶庫存比往常低，已帶動保險套需求激增。吳銘傑說：「情況確實很脆弱，價格高昂…我們別無選擇，只能把成本轉嫁給客戶。」

吳銘傑指出，從用於生產保險套的合成橡膠和丁腈，到包裝材料與潤滑劑，伊朗戰爭2月底爆發以來康樂原料成本全面上揚。吳銘傑透露目前康樂供給足以滿足未來數月需求，而且正尋求提高產量。

康樂每年生產逾50億個保險套，是杜蕾斯（Durex）和戰神（Trojan）等知名品牌供應商。