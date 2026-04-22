韓出口狂飆 半導體帶頭衝 4月前20天外銷年增49%

受到半導體強勁需求帶動，南韓出口在4月1-20日大幅增長，儘管油價上漲及韓元走弱，構成通膨與成長風險，數據顯示，海外需求依舊強韌。

南韓海關21日公布，4月前20天出口年增49.4%至504億美元，為歷來4月同段期間最高，也優於3月同期的40.4%年增幅；進口則年增17.7%至399億美元，貿易順差達104億美元。

AI和資料中心的重大投資，帶動南韓半導體出口在本月這段期間激增182.5%至183億美元；電腦周邊產品出口也飆升399%至22億美元。

這段期間石油產品出口增加48.4%至32億美元；原油進口也增加13.1%至48億美元，是連續第三個月比一年前同期增加。

船舶出口竄高76.6%至18億美元；鋼鐵出口增加8.6%至26億美元。相較下，汽車出口萎縮14.1%至31億美元，汽車零件出口減少8.8%至11億美元。

論出口目的地，南韓4月前20天對中國大陸出口增加70.9%至112億美元，對美國出口增51.7%至93億美元，反映對關鍵市場出口持續強勁；同期對歐盟出口增加10.5%，對台灣出口大增77.1%。

前述數據顯示，外在風險加劇尚未影響南韓出口。南韓央行總裁申鉉松上周說，油價上漲、韓元走貶，料將推升通膨，並對經濟成長構成壓力，使政策面臨挑戰。他淡化停滯性通膨的可能性，但警告須防範匯率過度波動。