美稀土業併巴西礦商 挑戰大陸主導權

美國稀土公司（USA Rare Earth）20日宣布，將以28億美元收購巴西稀土礦商Serra Verde，以取得極具吸引力的重稀土，挑戰中國大陸對稀土供應鏈的主導權，激勵該公司股價在20、21日接連走高，今年來漲幅高達90%。

這樁併購讓美國稀土公司能掌控Serra Verde的Pela Ema礦區，此處富含重稀土。亞洲以外能大量供應四種磁性稀土的業者，只有Serra Verde；預估到2027年，非中國生產的重稀土中，Serra Verde將占一半以上。

重稀土鏑與鋱預料將陷入供給短缺，可能會阻礙西方打造本土的稀土與永磁土供應鏈。稀土和永磁土的供給，攸關能源轉型、電子與國防應用，目前全球加工稀土約九成出自中國，使中國得以大致掌控價格。

美國稀土公司執行長漢普頓說，併購案表示在實現自身抱負上，邁出變革性的一步，要打造出稀土、金屬、磁鐵的全球冠軍與首選合作夥伴。該公司將以3億美元現金、並發售1.269億新股，來支付收購款項，交易預定在今年第3季完成。

美國稀土公司動作頻頻，去年買下了英國稀土金屬與合金製造商Less Common Metals，本月稍早又入股法國稀土加工業者Carester。今年1月該公司還獲得美國商務部以16億美元入股。

Wedbush證券公司分析師布蘭迪斯，20日把美國稀土公司股票納入研究範圍，給予「超越大盤」的評等，目標價為29美元。與20日收盤價的22.58美元相比，約有28%上行空間。

布蘭迪斯在報告中寫道，他看多的理由是該公司在收購Serra Verde之前，就出手建造重稀土的採礦到磁土平台，並握有北美洲的最大的重稀土礦藏。