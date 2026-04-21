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美股早盤／美伊停火期限將至！川普稱將達成很棒協議 道瓊漲逾300點
美國企業最新財報亮眼，加上總統川普預期美國將在停火22日到期前，與伊朗達成「很棒」的協議，帶動美國股市21日早盤走揚，道瓊工業指數漲逾300點。
道瓊指數21日早盤上揚307.86點或0.62%，報49,750.42點，標普500指數小漲0.11%至7,117.18點，那斯達克綜合指數微漲0.07%。由30檔晶片股組成的費城半導體指數21日早盤漲近0.8%，台積電ADR約漲0.7%。
川普接受美國媒體CNBC訪問時表示，美國在與伊朗的談判處於極有利地位，伊朗別無選擇，只能派員參加協商，相信美國最終將與伊朗達成「很棒」的協議。不過，川普也強調不想延長停火，美國軍隊已做好準備，如果未簽署協議，美軍將轟炸伊朗。
聯合健康集團（UnitedHealth）第1季獲利超越預期，股價21日早盤勁揚逾9%，奇異公司（GE）財報也優於預估。亞馬遜將加碼投資Anthropic 250億美元，股價21日早盤漲近1.7%；蘋果任命硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）為下任執行長，接替現任執行長庫克，股價約跌0.7%。
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