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SpaceX上市計畫帶動熱潮 全球太空產業投資額創新高

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導
太空科技投資公司撒拉弗太空今天公布的資料顯示，今年第1季全球對太空企業的投資額大增至歷史新高，歸功於後期募資模擴大，以及SpaceX即將上市激起投資人熱度。 路透社
太空科技投資公司撒拉弗太空今天公布的資料顯示，今年第1季全球對太空企業的投資額大增至歷史新高，歸功於後期募資模擴大，以及SpaceX即將上市激起投資人熱度。 路透社

太空科技投資公司撒拉弗太空今天公布的資料顯示，今年第1季全球對太空企業的投資額大增至歷史新高，歸功於後期募資模擴大，以及SpaceX即將上市激起投資人熱度。

路透社報導，根據撒拉弗太空（Seraphim Space）的資料，全球太空公司獲得的投資額由去年第4季的39億3000萬美元幾乎翻倍至今年第1季的79億5000萬美元（約新台幣2499億元），使得過去12個月相關投資總額攀上空前新高188億美元。

此外，上季投資案數量也增至159件，使得過去12個月總計交易達到歷史新高654件。

不過，今年首季太空產業的資本投入增加，大多仍是由於單件投資額擴大，由前季的3510萬美元升至6800萬美元，而非交易數量劇增。

其中最大投資案是美國薩羅尼克（Saronic）公司募得17億5000萬美元（約新台幣550億元），名列太空產業最大籌資案之一。

撒拉弗太空的投資經理畢紹普 （Lucas Bishop）指出，這樣的結果是數項有利因素齊聚發威，包括各國國防支出增加、登月野心再起，以及SpaceX（太空探索科技公司）的首次公開募股（IPO）計畫掀起投資人期待。

以區域來看，北美約占上季全球太空企業所獲投資額的70%，歐洲也創下2022年以來最佳表現，亞洲則占12億餘美元。

值得注意的是，太空產業投資已不再侷限於傳統的衛星通訊領域，明顯有更多資金流向新興領域，例如太空站和資料中心等太空中的基礎設施，顯示這項產業的潛在市場正在擴大。

太空 SpaceX

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