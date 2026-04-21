中韓經貿聯委會議 重申加強稀土關鍵礦產供應鏈穩定

綜合中國及韓國媒體今天報導，中韓經貿聯合委員會第29次會議昨天在北京舉行，雙方針對貿易投資、供應鏈穩定等議題交換意見。韓媒並報導，雙方重申應加強對關鍵礦產、稀土等重點領域供應鏈的穩定管理，並決定透過相關機制保持密切溝通。

韓聯社報導，韓國外交部今天表示，這項會議由韓國外交部副部長金珍與中國商務部副部長鄢東共同主持。雙方就貿易投資、供應鏈穩定、區域多邊合作等議題交換意見，並討論兩國經貿合作現狀及發展方向。

據報導，韓中雙方一致認為，在全球不確定性加劇的背景下，應共同推動雙邊貿易和投資發展，為兩國經濟增長提供支撐。為擴大雙向投資，雙方有必要營造穩定、可預期的營商環境。

報導提到，雙方評估了韓中自由貿易協定（FTA）服務和投資領域談判進展，並針對形成「確實惠及企業的談判成果」達成共識。雙方還就兩國企業面臨的困難及相關建議交換了意見，並同意進一步深化互利合作，推動合作持續發展。

根據報導，韓中雙方重申，應加強對關鍵礦產、稀土、尿素等重點領域供應鏈的穩定管理，並決定透過經貿聯合委員會等相關機制保持密切溝通。

根據央視新聞報導，中方官員在會議中說，中方願與韓方共同落實兩國領導人共識，加快推進中韓FTA第2階段談判，編製「中韓經貿合作聯合規劃（2026-2030年）」，擴大雙邊貿易投資領域合作，加強世界貿易組織（WTO）、亞太經濟合作會議（APEC）等區域及多邊架構下溝通協調，推動中韓經貿合作「邁上新台階」。

報導引述韓方官員表示，韓中互為重要經貿合作夥伴。韓方願與中方共同落實兩國領導人重要共識，持續深化多雙邊各領域經貿合作，維護產業鏈、供應鏈穩定暢通。