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雪上加霜？荷莫茲海峽通行受阻 船舶滯留波灣還遭詐騙分子盯上

中央社／ 雅典21日綜合外電報導
一些海運公司的船舶目前被困在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）西側，據悉這些公司最近收到詐騙訊息，對方宣稱只要支付加密貨幣，就可確保船隻安全通過該水道。 路透社
一些海運公司的船舶目前被困在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）西側，據悉這些公司最近收到詐騙訊息，對方宣稱只要支付加密貨幣，就可確保船隻安全通過該水道。 路透社

一些海運公司的船舶目前被困在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）西側，據悉這些公司最近收到詐騙訊息，對方宣稱只要支付加密貨幣，就可確保船隻安全通過該水道。

路透社報導，在美國持續封鎖伊朗港口期間，伊朗曾先解除對荷莫茲海峽的封鎖，後來又再度實施封鎖。而戰爭爆發前，全球約1/5的石油與液化天然氣都是經由荷莫茲海峽運送。

控制這一戰略要道的伊朗當局在停火談判期間，曾提議對船隻收費，讓它們能安全通過海峽。

但希臘海事風險管理公司MARISKS昨天警告船東，有不明人士自稱代表伊朗當局，向一些海運公司發送訊息，要求以比特幣（Bitcoin）或泰達幣（Tether）等加密貨幣支付通行費。

MARISKS表示，「這類特定訊息是詐騙」，發送訊息者並非伊朗當局。

伊朗政府暫未發表評論。

目前仍有數百艘船舶以及約2萬名海員受困在波斯灣（Persian Gulf）。

本月18日，伊朗一度開放該海峽並進行檢查，期間有船舶試圖通過，但包括一艘油輪在內，至少有兩艘船通報遭伊朗船隻開火，迫使其掉頭折回。

MARISKS表示，據信在18日試圖離開海峽卻遭開火的船舶中，至少有一艘淪為詐騙受害者。

路透社無法查證相關消息或追蹤收到訊息的公司。

美國 加密貨幣 伊朗 荷莫茲海峽 詐騙

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