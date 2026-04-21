德國矢言成首個核融合發電國 專家估2060年代末實現

德國總理梅爾茨在漢諾威工業展宣布，目標成為全球首個將核融合反應爐併入電網的國家。德國聯邦政府去年推出「核融合行動計畫」推動商業化；然而，專家預估，核融合對德國能源結構產生實質影響，須等到2060年代末期。

2026漢諾威工業展開跑，以「展望科技未來」（Think Tech Forward）為主題，聚焦人工智慧、機器人、軍工與能源轉型。

根據德國聯邦政府新聞稿，梅爾茨（FriedrichMerz）在參展後指出，德國在核融合領域具卓越實力，對德國廠商展出的核融合反應爐核心艙印象深刻；他認為，德國核融合相關技術正從實驗室走向實際應用。

「德國有雄心率先將第一座核融合反應爐併入電網。」梅爾茨表示，聯邦政府已設定明確政策目標，推動核融合技術進展，以期建造發電廠，為德國能源生產與供應帶來革命性變革。

梅爾茨政府組建以來，核融合即被納入德國國家發展戰略核心。去年2月德國大選後，基民盟／基社盟（CDU/CSU）及社民黨（SPD）組閣的聯合執政協議中，已將發展核融合列為執政目標之一。

去年10月，德國聯邦政府發布「核融合行動計畫」，進一步具體化政策方向，規劃至2029年前投入逾20億歐元（約新台幣740億元），將核融合發展重心由基礎研究轉向應用導向與商業化布局。

德國計劃同時推動建立完整產業生態系，結合研究機構、能源企業與新創公司，並鬆綁法規，以加速技術落地。

創下歐洲核融合新創募資紀錄的慕尼黑公司ProximaFusion，2月與巴伐利亞政府和馬克斯普朗克電漿物理學研究所（IPP）簽署合作備忘錄，計畫在德國加興（Garching）建造一座測試用核融合反應爐Alpha，為後續商用核融合電廠鋪路。

縱使德國官方與民間大力推動核融合發電，不少學者仍抱持審慎態度。德國經濟研究所（DIW）能源政策分析師肯弗（Claudia Kemfert）近期接受德國第二電視台（ZDF）訪問時表示，核融合的商業化應用，恐難如政界與新創企業所宣稱般迅速實現。

肯弗認為，德國要建成全球首個核融合發電廠，是一項高度出於政治動機的承諾。因為無論從技術或創新發展的角度，未來10年內，核融合電廠都不太可能在德國出現。

卡斯陸理工學院（KIT）核融合專家基希萊赫納（Christoph Kirchlechner）預估，核融合要對德國能源供應產生實質影響，仍需時日，可能要到2060年代末期。