義大利業界看好新核能技術 估2050年擁20座核電廠

義大利核能公司（Nuclitalia）、義大利能源巨擘埃尼集團（Eni）高層昨天出席一場論壇，強調核融合技術將帶來「革命性」新能源願景，義大利重啟使用核能後，可望在2050年擁有20座新型核電廠。

義大利在停用核電近40年後決定重啟核能，預估在2027年底完成重啟計畫，在2030年引入新式核電廠。

義大利媒體「新聞報」（Il Giornale）昨天在米蘭舉行相關論壇，對談講者包括義大利核能公司執行長馬斯特拉納（Luca Mastrana），Eni磁侷限核融合（magnetic fusion）負責人費拉扎（FrancescaFerrazza），以及核融合技術公司General Fusion成員薩瑪提諾（Paolo Sammartino）。

新聞報報導指出，核融合發電與傳統核分裂（Nuclear Fission）技術不同，相對於核分裂會產生大量核廢料，核融合是一種將輕原子核在極高溫高壓下結合為較重原子核的模式，能提供乾淨、安全、取之不盡的能源，儘管研究過程複雜、充滿挑戰，但「理論與現實間的差距正在縮小。」

費拉扎在論壇中表示，「核融合技術有潛力徹底改變全球能源轉型，幫助脫碳進程，提供更永續性的能源。」埃尼集團深知核融合技術的巨大戰略價值，致力開發並推動產業化，將其視為清潔安全的新能源模式。

薩瑪提諾指出，General Fusion的技術獨特之處在於耗能較低，專注使用小型系統而非建構大型中心。該公司已經做出了「原型」系統，規劃以3年分3個階段運作，「今年已從原型測試中看到很多成果，相較10年前的技術進展大幅加速。」

薩瑪提諾表示，相對傳統大型核電廠，研發小型核融合系統更容易快速投入運作，若每個系統的目標發電量可達300MW（百萬瓦），就可取代多數燃氣發電，也可在義大利各地設置。

薩瑪提諾樂觀指出，「我們可以預見未來10年將會非常精彩，我相信到2035年至2040年間，就會有核融合機器可以連接電網供電。」

義大利核能公司是由義大利電力集團Enel、能源集團 Ansaldo Energia與航太集團Leonardo於2025年共同出資成立。執行長馬斯特拉納坦言，義大利決定重啟核能引起許多討論，轉型之路仍充滿挑戰。

馬斯特拉納表示，「義大利很奇特，是歐洲不使用核電的國家當中，核能產業密度最高者，我們核工業規模和企業數量位居歐洲第二，擁有培養全職核能工程師的大學，並將這些人才輸出到其他國家。」

馬斯特拉納表示，為了落實重啟核能目標，義大利核能公司是由相關產業龍頭合創，象徵從起步就以系統性視野投入工作，公司目標是成為驅動公、私部門合作的平台。