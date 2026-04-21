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美伊是否出席和談？市場對重啟荷莫茲仍抱希望 亞股普遍收漲

中央社／ 香港21日綜合外電報導
白宮表示，副總統范斯已準備好重返巴基斯坦進行新一輪談判。市場仍對美國與伊朗達成協議，以終結中東戰爭、重啟荷莫茲海峽抱持希望。 美聯社
白宮表示，副總統范斯已準備好重返巴基斯坦進行新一輪談判。市場仍對美國與伊朗達成協議，以終結中東戰爭、重啟荷莫茲海峽抱持希望。 美聯社

儘管德黑蘭當局尚未決定是否出席和談，市場仍對美國伊朗達成協議，以終結中東戰爭、重啟荷莫茲海峽抱持希望，國際油價今天下跌，亞股普遍走高。

法新社報導，隨著2週停火期限將屆，白宮表示，副總統范斯（JD Vance）已準備好重返巴基斯坦進行新一輪談判。這場衝突已導致國際油價飆漲，通膨疑慮再起。

然而，伊朗的立場仍不明確。德黑蘭指責華府封鎖其港口並扣押船隻，違反了雙方原已脆弱的停火協議。

美國總統川普同樣批評德黑蘭在荷莫茲海峽騷擾船隻，違反停火協議。全球約1/5的石油與天然氣運輸航經荷莫茲海峽。

川普接受美國公共電視網（PBS）訪問時說，伊朗「理應出席」巴基斯坦的會談。他警告，若停火協議到期，「那麼就會有大量的炸彈開始引爆」。他另外向彭博（Bloomberg）表示，他「極不可能」延長停火。

根據協議開始時間，理論上，停火將在伊朗時間21日深夜到期，不過川普向彭博表示，期限應為華府時間22日晚間。

澳洲金融服務公司「激石集團」（PepperstoneGroup）分析師布朗（Michael Brown）指出，隨著美國國內對戰爭的支持度下降，加上伊朗面臨生存壓力，終結衝突符合雙方利益。

亞股今天普遍收漲，東京、香港、上海、首爾、台北、新加坡、威靈頓和馬尼拉股市都收漲。雪梨和雅加達股市則收跌。

美國 亞股 伊朗 川普 巴基斯坦 荷莫茲海峽

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