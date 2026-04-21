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Hello Kitty母公司三麗鷗進軍遊戲業 目標3年內推出10款原創遊戲

中央社／ 東京21日綜合外電報導

擁有Hello Kitty（凱蒂貓）、大耳狗喜拿和酷洛米（Kuromi）等卡通人物的日本設計公司三麗鷗為了吸引新粉絲，今天宣布成立電玩遊戲部門，目標未來3年內推出10款原創遊戲。

法新社報導，Hello Kitty是具可觀經濟效益的日本「可愛」文化經典代表。三麗鷗（Sanrio）旗下卡通人物過去雖曾出現在電玩遊戲中，但都是由第三方開發。

三麗鷗社長辻朋邦在記者會上表示，他們希望透過自製原創遊戲擴大粉絲群，「我們也想觸及不屬於我們傳統粉絲族群的人，例如男孩和成年男性」。

他還說：「電玩遊戲是一塊非常大的市場，人們花許多時間在遊戲上，這是我們必須進入的產業。」

在明年3月底截止的3年期間，三麗鷗正在遊戲業務投資最多100億日圓（約新台幣19億8000萬元）。

三麗鷗今天表示，其首款遊戲「三麗鷗派對樂園」（Sanrio Party Land，暫譯）最晚今年秋季推出日本遊戲業巨擘任天堂Nintendo）的Switch和Switch 2主機版本，其中包含至少45個小遊戲，並以三麗鷗旗下至少145位卡通人物為角色。

Switch 任天堂 Nintendo 日本 Hello Kitty

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