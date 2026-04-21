超越蘋果庫克！SpaceX總裁去年薪酬8580萬 馬斯克則領超少

根據SpaceX首次公開發行股票（IPO）的公開說明書，公司總裁兼營運長夏特威爾（Gwynne Shotwell）去年整體薪酬達8,580萬美元，在美國大企業高管中數一數二，甚至超越蘋果執行長庫克。

路透報導，SpaceX提交的S-1上市文件顯示，夏特威爾去年底薪為100萬美元，其餘薪酬多來自股票選擇權和獎金。SpaceX財務長強森（Bret Johnsen）去年整體薪酬為980萬美元；執行長馬斯克自己只拿54,080美元的薪水。

根據這份首次公開的資料，夏特威爾的薪酬高於許多科技大廠高階主管。Equilar數據顯示，微軟執行長納德拉2024年薪酬為7,900萬美元；蘋果的庫克同年薪酬為7,500萬美元。

夏特威爾在2002年加入SpaceX，擔任業務開發部門副總裁，成為公司第七位員工。她負責公司的日常營運，包含將馬斯克充滿未來感的願景轉化為火箭製造、衛星部署、招攬客戶等實際任務。

現年62歲的夏特威爾，也是SpaceX「獵鷹9號」（Falcon 9）運載火箭計畫與星鏈衛星寬頻網絡的幕後核心推手。根據富比世，夏特威爾目前身價為34億美元。