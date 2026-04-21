蘋果CEO將交棒 市調機構認為AI轉型為一大挑戰

蘋果宣布執行長將由John Ternus 接任，Counterpoint Research 認為，未來Ternus 的關鍵任務在於推動「以隱私為核心」的 AI 發展，並強化軟體驅動的使用體驗，同時要因應全球關稅、貿易與監管環境的不確定性。此外，延續既有產品優勢之餘，開拓新產品線以擴大裝置基數與營收來源，也是其重要課題。

蘋果執行長庫克（Tim Cook ）在任內帶領 Apple 營收大幅成長，市值由3,500億美元提升至4兆美元，並成功拓展服務與穿戴裝置等業務，建立穩固的成長基礎。接任的Ternus 為長期內部培養的核心高層，深度參與 Apple Silicon、Vision Pro，以及 iPhone 與 Mac 等產品發展。目前 Apple 仍有超過七成營收來自硬體，顯示其核心地位依然穩固，但在 AI 與軟體整合方面仍有進一步發展空間。

分析師表示，印度已成為 Apple 全球布局中極具戰略價值的市場之一。庫克任內透過製造布局、零售通路拓展，以及開發者與用戶生態的培養，逐步提升印度在 Apple 全球策略中的重要性，並建立與當地市場的深度連結。在此基礎上，Ternus 未來需持續強化這一發展動能，特別是在印度市場仍具長期成長潛力的背景下。其工程與硬體專長，結合個人領導風格，預期有助於與當地年輕且具成長動能的消費族群產生共鳴。

至於在中國大陸市場，Counterpoint 分析，對 Ternus 而言，中國大陸市場將是Apple 鞏固競爭地位的關鍵之一，策略重心預計將圍繞產品競爭力、軟體在地化，以及 AI 能力的持續優化。其中一項主要挑戰，在於如何在符合當地法規要求的前提下推動 Apple Intelligence，同時兼顧供應鏈與製造布局的穩定性，並逐步推進多元化策略。