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指數創歷史新高！科技股領漲韓股KOSPI指數 SK海力士將公布業績
韓國股市KOSPI指數今天收盤創下歷史新高，主因科技股大漲，帶動指數回升，收復之前因中東戰爭引發市場重挫時的失土。
根據法新社及韓聯社，KOSPI指數今天終場上漲2.7%，收在6388.47點，超越在中東戰爭爆發前，於今年2月26日創下的6307.27點紀錄。
韓聯社稍早報導，據悉韓國半導體巨擘SK海力士（SK Hynix Inc.）23日將公布第一季業績，市場抱持樂觀態度，帶動半導體板塊走揚並領漲大盤。
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