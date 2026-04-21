指數創歷史新高！科技股領漲韓股KOSPI指數 SK海力士將公布業績

蘋果宣布，已擔任15年執行長的庫克將在9月1日卸下舵手職務，轉任執行董事長，由硬體主管特納斯（John Ternus）接任執行長，寄望這位兼具庫克管理風格、已故共同創辦人賈伯斯對硬體堅持的新任領袖，能帶領蘋果在人工智慧（AI）時代開創新局。

2026-04-21 13:38