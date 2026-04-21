蘋果50周年換CEO！庫克接班人特納斯迎「川普挑戰」前同事評價曝光

美國科技巨擘蘋果公司成立50周年之際，正式啟動近10多年來最重要的一次權力交接。蘋果20日宣布，現任執行長庫克將於9月1日卸任，交棒硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）。

現年50歲的特納斯曾是大學游泳冠軍，也是蘋果內部培養多年的硬體大將，外界普遍認為他將延續庫克的穩健風格。但在蘋果同時面臨川普政府政策變數、對中國大陸供應鏈的依賴、AI轉型壓力，以及創新動能備受檢視之際，他能否扛起接續兩位傳奇執行長之後的重任，備受矚目。

英國經濟學人報導，庫克（Tim Cook）執掌蘋果15年，以近乎鐘擺式的穩定節奏著稱，而特納斯正是這套風格的延續。現年50歲的特納斯，與庫克2011年接班時年齡相同。兩人同樣以重視細節、熟悉供應鏈、善於協調聞名，也都被形容為情緒穩定、不輕易掀起內部衝突的管理者。

紐約時報1月報導提到一件往事，充分展現特納斯在創新與成本之間精準取捨的作風。約2018年，蘋果曾考慮在 iPhone加入微型雷射元件，提升拍照與擴增實境功能，但每支手機成本將增加約40美元。熟悉內情人士透露，特納斯當時主張僅在高階Pro機型導入，鎖定願意為新技術付費的核心用戶，同時避免侵蝕整體利潤。

財星雜誌報導，特納斯出身賓州大學機械工程系，大學時曾拿下校內游泳比賽冠軍，他在2001年加入蘋果，幾乎有半輩子都在蘋果，從產品設計工程師一路晉升至高層核心。他參與過每一代iPad、iPhone與AirPods的硬體開發，也在Mac轉向自研晶片（Apple Silicon）的過程中扮演關鍵角色。

紐時提到，特納斯早年曾長時間與亞洲製造商密切往來，往返亞洲與矽谷之間，對蘋果龐大的供應鏈與製造體系有深刻理解。

彭博記者古爾曼形容，特納斯很突出，有個人魅力，深受蘋果忠實用戶好感，也獲得庫克信任。近年，特納斯在蘋果內外的能見度明顯提升，不僅多次在發表會上介紹新產品，還曾在iPhone 17開賣時現身倫敦攝政街（Regent Street）門市迎接顧客，扮演過去庫克在紐約第五大道門市擔任的角色。

特納斯料將延續庫克讓公司穩定成長、逐步優化產品的路線，但也有人質疑，蘋果是否需要更接近賈伯斯敢於創新的創新者，或是又一位幹練的管理者。

曾任蘋果產品與軟體工程主管的羅傑斯（Cameron Rogers）直言：「如果你想每年做出一支新iPhone，特納斯就是那個人。」但他也指出，特納斯雖廣受好評，卻尚未展現做出艱難決策或解決重大技術難題的紀錄。

這樣的質疑正好反映蘋果當前的處境。在庫克領導下，公司營收與市值持續攀升，仍是全球最賺錢企業之一，但iPhone與iPad問世時那種顛覆性創新久未再現。

另一方面，蘋果也面臨多重壓力，包括如何應對川普政府反覆的關稅政策，以及對中國製造體系的依賴；還有來自人工智慧領域的挑戰。蘋果推出的「Apple Intelligence」反應不如預期，語音助理Siri轉型進展有限，甚至需仰賴競爭對手Google的技術支援。

特納斯在2024年賓州大學畢業典禮演說中曾告訴學生：「在這段歷程中，你的職涯會有很多時候必須承擔新的事物。而有時候，你可能會懷疑自己是否真的做得到。」

對特納斯而言，挑戰不只來自市場競爭，也來自歷史定位。庫克用過去15年證明，接在賈伯斯之後並非注定失敗，甚至能帶領公司走向更高峰；而特納斯，將成為那個接續兩位傳奇之後的第三任執行長。