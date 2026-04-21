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荷包變薄了…伊朗戰火點燃歐洲機票漲勢 飛一趟恐貴3千元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
分析顯示，伊朗戰爭導致全球石油供應受擾，使歐洲出發的長途航班成本增加超過100美元。路透
分析顯示，伊朗戰爭導致全球石油供應受擾，使歐洲出發的長途航班成本增加超過100美元。路透

歐洲運輸環境聯合會（T&E）表示，伊朗戰爭導致全球石油供應受擾，使歐洲出發的長途航班成本增加超過100美元（約新台幣3144元），這一成本可能帶動機票價格上漲。

T&E指出，航空燃料價格飆升，使得從歐洲出發的長途航班每位乘客的平均燃油成本增加88歐元（約104美元），而歐洲境內航線則增加29歐元。這項分析是把4月16日的價格與2月28日美以與以色列開戰日之前的票價做比較。

根據T&E周二公布的分析，從西班牙巴塞隆納至德國柏林的航班，每位乘客的燃油成本將增加26歐元；從巴黎至紐約的長途航線，每位乘客的燃油成本則增加129歐元。

歐洲航空業者正準備迎接一個充滿挑戰的春夏兩季。自伊朗戰爭爆發以來，航空燃油價格已飆升至超過每桶 100美元，市場日益擔心燃料短缺可能導致航班取消。歐盟預期周三將公布指引，指導如何管理有限的航空燃油供應。

包括漢莎航空（Lufthansa）、瑞安航空（Ryanair）及法荷航（Air France-KLM）在內的航空公司高層主管在3月曾表示，如果荷莫茲海峽長期封鎖，他們可能會將增加的燃油成本轉嫁給消費者。

T&E表示，計算結果顯示，燃油價格飆升帶來的額外成本，遠高於航空公司為遵守歐盟氣候變遷政策所負擔的費用。

航空公司已呼籲放寬部分歐盟氣候政策，包括2030年強制使用合成環保航空燃油的規定，並請求重新檢討即將實施的碳定價規則。歐盟則預期透過擴大對環保航空燃料的投資，來推動能源獨立。

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