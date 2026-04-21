AI耗電爭議延燒…Google稱AI助提升節能效率 芬蘭成全球布局關鍵

AI耗電爭議持續延燒，谷歌氣候永續高層親上火線說明，強調AI在節能方面的貢獻遠大於其能耗，並指出在芬蘭蓋數據中心在全球戰略布局中，扮演著不可或缺的關鍵角色。

谷歌（Google）歐洲中東非洲區氣候永續部門主管艾爾曼（Adam Elman）接受「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）專訪，回應外界對資料中心能耗的批評。

他指出，2024年全球資料中心用電量僅占全球總電力消耗的1.5%，AI更只是其中一部分；預估2030年前雖將翻倍，也只占屆時全球新增電力需求的1/10。工業生產、建築冷暖氣、電動車普及，才是推高用電量的主要力道。

根據最新資料顯示，谷歌自研TPU（張量處理單元）晶片Ironwood，每度電的運算效能已達2018年同款晶片的30倍；過去5年內，Google整體電力運算效率更提升6倍。而Gemini AI模型更在短短12個月內，能源消耗大幅減少33倍，碳排放量也降低44倍。

他援引國際能源署（IEA）與氣候科學家研究指出，發展AI帶來的正面氣候效益將「顯著超過」資料中心的碳足跡，例如協助電力公司模擬電動車普及或電廠跳機等數千種電網情境，讓調度提前因應。

芬蘭96%的電力來自低碳和綠能，緯度高、氣候涼爽，大幅減少冷卻設備的設置。Google哈米納（Hamina）資料中心直接抽取芬蘭灣海水為機房降溫，機器運作產生的廢熱，則透過管線送進城市供暖系統，冬天供居民取暖。

根據芬蘭財經「技術經濟」（Tekniikka＆Talous）調查國家土地測量局資料。谷歌旗下芬蘭子公司TuikeFinland已在穆霍斯（Muhos）、卡亞尼（Kajaani）及瓦拉拉（Vaala）3個市鎮，以平均每公頃約2萬歐元購入逾2500公頃土地，總金額超過5000萬歐元（約新台幣18.6億元）。

穆霍斯進展最快，市鎮議會已在3月通過工業用地分區計畫。卡亞尼的局部總體計畫仍在市議會審議，瓦拉拉的分區計畫則預計2027年春才會定案。

隨著AI運算需求持續擴張，芬蘭的再生能源優勢與廢熱再利用機制，預料將吸引更多科技業者跟進布局。