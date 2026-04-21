美伊戰爭促油氣價格飆漲 英國加速推動清潔能源

在美國與伊朗的戰爭推升油氣價格之際，英國政府今天宣布將加速推動清潔能源計畫。

法新社報導，英國能源大臣米勒班（Ed Miliband）稍晚將發表談話，進一步說明相關措施，包括在政府土地上推動「大規模發展再生能源」的計畫。

工黨政府發布聲明指出，在工業區和鐵路用地設置太陽能板和風力發電機，可望為約500萬戶家庭提供電力。

政府也提議，透過進一步改革「規劃、土地取得及電網併網流程」，加速發展本土清潔能源。

此外，政府也希望讓民眾更容易改用價格較低的電動交通工具與電力供暖系統。

英國下月召開地方選舉前，米勒班將抨擊反對黨主張因應中東衝突導致油氣供應減少，應在北海（NorthSea）展開新一輪探勘活動的立場。

根據媒體事先收到的談話內容摘錄，米勒班將強調：「在伊朗戰爭爆發前，我們就已看到對屋頂太陽能、電池、熱泵（heat pump）與電動車等技術的需求創下新高。」

自英國首相施凱爾（Keir Starmer）將近兩年前上任以來，他領導的政府著重以清潔能源推動英國經濟發展，但英國經濟至今仍未明顯起飛。

英國的目標是於2030年前使用零碳電力，並於2050年前達成溫室氣體零排放，以對抗氣候變遷。