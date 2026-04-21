快訊

罕見素顏上陣！美女主播遇日本強震「狂奔回電視台」 呼吸急促惹網心疼

賴總統暫緩出訪史瓦帝尼 總統府：3個國家不開放領空

才下令囑託拘提柯建銘…法官「1小時逆轉」撤銷成命 理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊戰爭促油氣價格飆漲 英國加速推動清潔能源

中央社／ 倫敦21日綜合外電報導

美國伊朗的戰爭推升油氣價格之際，英國政府今天宣布將加速推動清潔能源計畫。

法新社報導，英國能源大臣米勒班（Ed Miliband）稍晚將發表談話，進一步說明相關措施，包括在政府土地上推動「大規模發展再生能源」的計畫。

工黨政府發布聲明指出，在工業區和鐵路用地設置太陽能板和風力發電機，可望為約500萬戶家庭提供電力。

政府也提議，透過進一步改革「規劃、土地取得及電網併網流程」，加速發展本土清潔能源。

此外，政府也希望讓民眾更容易改用價格較低的電動交通工具與電力供暖系統。

英國下月召開地方選舉前，米勒班將抨擊反對黨主張因應中東衝突導致油氣供應減少，應在北海（NorthSea）展開新一輪探勘活動的立場。

根據媒體事先收到的談話內容摘錄，米勒班將強調：「在伊朗戰爭爆發前，我們就已看到對屋頂太陽能、電池、熱泵（heat pump）與電動車等技術的需求創下新高。」

自英國首相施凱爾（Keir Starmer）將近兩年前上任以來，他領導的政府著重以清潔能源推動英國經濟發展，但英國經濟至今仍未明顯起飛。

英國的目標是於2030年前使用零碳電力，並於2050年前達成溫室氣體零排放，以對抗氣候變遷。

中東 美國 英國 以色列 伊朗 美伊戰爭 能源

延伸閱讀

美盟友加速綠色轉型 反倒落入北京主導乾淨能源領域

全球首場擺脫化石燃料會議將登場 擬聚焦能源安全

大韓航空5月再漲燃油費 較美伊戰前多7倍

相關新聞

蘋果50周年換CEO！庫克接班人特納斯迎「川普挑戰」前同事評價曝光

美國科技巨擘蘋果公司成立50周年之際，正式啟動近10多年來最重要的一次權力交接。蘋果20日宣布，現任執行長庫克將於9月1日卸任，交棒硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）。

荷包變薄了…伊朗戰火點燃歐洲機票漲勢 飛一趟恐貴3千元

歐洲運輸環境聯合會（T&E）表示，伊朗戰爭導致全球石油供應受擾，使歐洲出發的長途航班成本增加超過100美元，這一成本可能帶動機票價格上漲。

蘋果換帥！新任CEO特納斯兼具賈伯斯與庫克特質 將挑戰艱鉅AI轉型

蘋果宣布，已擔任15年執行長的庫克將在9月1日卸下舵手職務，轉任執行董事長，由硬體主管特納斯（John Ternus）接任執行長，寄望這位兼具庫克管理風格、已故共同創辦人賈伯斯對硬體堅持的新任領袖，能帶領蘋果在人工智慧（AI）時代開創新局。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

影／人形機器人成大明星！2026德國漢諾威工業展 面臨北京更大競爭

人形機器人是漢諾威工業展上的明星。與此同時，來自中國的競爭壓力增加。

超越蘋果庫克！SpaceX總裁去年薪酬8580萬 馬斯克則領超少

根據SpaceX首次公開發行股票（IPO）的公開說明書，公司總裁兼營運長夏特威爾（Gwynne Shotwell）去年整體薪酬達8,580萬美元，在美國大企業高管中數一數二，甚至超越蘋果執行長庫克。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。