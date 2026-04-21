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中東戰爭引發能源價格飆 加拿大3月通膨躍升至2.4%
根據今天發布的官方數據，受中東戰爭引發能源價格飆升影響，加拿大3月通膨大幅躍升。
法新社報導，加拿大統計局（Statistics Canada）數據顯示，3月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲2.4%，漲幅高於2月的1.8%。若與上月相比，3月消費者物價指數則上漲0.9%。
由於中東戰事引發供應衝擊，汽油價格較去年同期上漲5.9%；若與上月相比，漲幅更高達21.2%，創下有史以來最大單月漲幅。
自美國與以色列於2月28日對伊朗發動戰爭以來，石油與天然氣運輸要道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的航運基本上已陷入停擺。
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