大韓航空5月再漲燃油費 較美伊戰前多7倍

美伊衝突的影響持續外溢，全球能源市場動盪也反映在航空票價上。南韓最大航空公司之一大韓航空（Korean Air）最新公告，5月起將再度調漲燃油附加費，部分航線水準已飆到2月底伊朗戰爭爆發前的約七倍。

CNN報導，根據公告，從首爾仁川國際機場出發、飛往中國大連與日本福岡等短程單程航線，5月燃油附加費將提高至約7萬5000韓元（50.9美元），較戰前的1萬500韓元明顯暴增；若是飛往紐約、達拉斯、亞特蘭大等美國主要城市的長程航線，燃油附加費更將來到約56萬4000韓元，與2月的7萬6500韓元相比大幅攀升，為先前的七倍以上。以仁川飛紐約的5月單程經濟艙為例，票價約為165萬900韓元。

隨著荷莫茲海峽因戰爭實質受阻，國際油價高檔震盪，航空業營運壓力持續加重。

除大韓航空外，多家航空公司近期也陸續調高燃油附加費、縮減航班，甚至上修行李費，以因應燃料成本飆升帶來的衝擊。

此外，歐洲主要汽車市場純電動車銷量今年第一季躍升近三分之一，反映伊朗烽火連天導致汽油價格創下多年來最大漲幅，民眾紛紛尋求燃油車之外的選擇，

根據產業協會E-Mobility Europe和研究機構 New Automotive 周一公布的數據， 15 個歐洲市場電池電動車（BEV）第一季新車掛牌數較去年同期成長29.4%，達到近56萬輛；光是3月就大增51.3%，超過24萬輛。

這些市場去年占歐盟及瑞士在內歐洲自由貿易聯盟（EFTA）純電動車總銷量的94%，EFTA國家的法規均和歐盟二氧化碳排放規範一致。

新聞稿中指出，前五大電動車市場--德國、法國、西班牙、義大利和波蘭，今年以來純電動車銷量成長皆超過 40%。據估算，3月歐盟和EFTA國家新掛牌的車輛中，有21.2%是電動車。

New Automotive本月初發布的另一份報告中指出，受汽油價格上漲帶動，歐洲僅次於德國的第二大純電動車市場英國，第一季掛牌數成長12.8%，占新車銷量22.5%。