蘋果換帥！新任CEO特納斯兼具賈伯斯與庫克特質 將挑戰艱鉅AI轉型

蘋果宣布，已擔任15年執行長的庫克將在9月1日卸下舵手職務，轉任執行董事長，由硬體主管特納斯（John Ternus）接任執行長，寄望這位兼具庫克管理風格、已故共同創辦人賈伯斯對硬體堅持的新任領袖，能帶領蘋果在人工智慧（AI）時代開創新局。

50歲的特納斯在蘋果任職25年，等同迄今的半數人生都奉獻給蘋果。他職涯從設計外接顯示器起步，之後監督第一版iPad的產品設計、接管Mac筆電開發，2013年成為硬體工程副總裁，2021年擔任硬體工程主管，監督蘋果所有產品線的擴張、精進品質、並聚焦於延長電池續航力等功能改進，包括最重要的iPhone。

相較於庫克，特納斯對硬體裝置的重視程度甚於軟體，跟已故共同創辦人的相似度還比較高。賈伯斯對技術本身不感興趣，名言包括「你必須從客戶體驗出發，再回頭尋找技術，而不是反過來」。

庫克是供應鏈管理大師，找到提高iPhone價值並擴大用戶群的全新方式，每天埋頭於營運，並帶領蘋果挺過美國和海外無數的政治爭議，並與各國領袖建立個人風格鮮明的外交互動。彭博資訊引述知情人士指出，庫克不會參與產品開發，較聚焦於供應鏈、策略及財務表現。

特納斯實際開發產品的歷練完整而豐富，職涯早期曾在賈伯斯麾下工作，累積了數十年的硬體工程經驗，知情人士形容他是「真正的工程師」，喜歡說蘋果文化的基礎，是延攬能夠突破過往疆界的工程師，整個職涯都在建立一個論點：最佳防禦就是打造更好的裝置。

特納斯20日承諾，將繼續領導「定義蘋果過去50年的價值觀與願景」，可望成為蘋果聚焦產品傳統的守護者。

他已監督蘋果一些關鍵硬體，包括iPad和AirPods，之後接管蘋果所有產品，最近推出極薄的iPhone Air及售價僅599美元起、採用iPhone晶片的MacBook Neo，也是蘋果推動讓產品更加永續環保的核心人物，支持開發折疊iPhone，去年掌控機密的機器人開發部門，包括能夠擺在桌上的一款裝置，在FaceTime視訊時，會自動聚焦四處走動的講者。

硬體開發歷練完整

在賓州大學主修機械工程的特納斯，深度理解產品的運作原理，常在會議中鑽研微小細節。他2023年接受路透採訪，談及用回收材料製作蘋果新品時，展現深思熟慮且穩重的特質，不僅相當熟悉新產品的製造細節，也很清楚如何促使供應鏈把回收材料應用到各種產品。

他私底下也顯露這種風格。他2024年回到母校賓州大學擔任工程學院發表畢業典禮演說時，期勉「永遠都要假設你和房間裡的所有人都一樣聰明，但絕不要假設你了解的知識和他們一樣多」，自信中帶有謙遜。

他也向學生描述自己的完美主義，回憶他在職涯早期的一天深夜和供應商爭論，因為他發現顯示器背後的一顆螺絲有35條溝槽，而非蘋果要求的25條，即便客戶幾乎看不到這顆螺絲，「如果你要花這麼多時間在某件事上，就應該全力以赴」。

與他共事的蘋果員工說，特納斯在蘋果的硬體產品組合留下不可抹滅的功績，在蘋果追求輕薄甚於效能之際，扭轉了產品品質下滑的趨勢。曾任產品採購主管的布萊文斯形容，特納斯是「細節周密的工程師、與行事深思熟慮的主管」。

他也已加強在蘋果產品行銷的角色，有時會自己修改網站與產品活動素材。

除了工程能力，特納斯在蘋果內部也以舉止溫和為人所知。雖然賈伯斯及他辭世後留在公司的一些高階主管，管理風格強硬，但特納斯的管理風格較類似庫克的溫和方式。

管理風格與庫克相仿

他的同事形容他是願意放權的傑出溝通者，曾與特納斯共事的蘋果公司人資前員工迪佛指出，特納斯「重視協調合作」，「目前升任一位優秀的產品領袖，對蘋果的未來來說是好兆頭」。

特納斯在蘋果內部以政治敏銳度而聞名，擁有庫克多位資深幕僚的支持。分析師指出，特納斯在蘋果廣受敬重，擁有各階層的強大支持。Creative策略公司分析師巴加林表示：「蘋果大家都喜歡他，我認識的所有主管對他的評價都非常高。」

雖然蘋果軟硬體團隊經常內鬥，但在他領導下，雙方建立象徵性的友好關係，和軟體工程資深副總裁費德里吉交情很好。

他協調軟硬體團隊密切合作的能力，是蘋果Mac採用自研晶片、及推出OLED螢幕版iPad等新品的關鍵。他在iPad推出早期，主張iPad並未完全發揮硬體的效能，因為軟體平台並未利用處理器更強大與螢幕更大的優勢，於是他在內部推動、並且最終說服費德里吉成立新的營運團隊，建立出多工處理等類似桌上型電腦的功能，強化了iPad能提高生產力的吸引力

他過往職涯的最大考驗之一，是在Mac採用自家研發的處理器，終結對英特爾十多年來的依賴。2023年接受CNBC訪問時，回憶以新晶片讓Mac更薄、更快時說：「感覺就像物理定律被改變了。」

特納斯喜歡騎自行車和賽車，常帶同事進行越野拉力賽，但他在商業決策上不願過度涉險，不願讓蘋果這台大車在開車路上過度顛簸，一名長期主管說，「如果你認為庫克表現出色，那麼你將認為特納斯也會一樣出色」。

知情人士談及接任庫克的潛在人選時說，特納斯是主管團隊中，唯一擁有整體軟硬體亮眼紀錄者，而且擁有較年輕的優勢。

特斯拉出線的根據

支持特納斯出線的主張，可能是蘋果需要一位更願意改革的舵手，因為蘋果在輝煌50年後，要在下個50年繼續繁盛發展，需要以目前還不明朗的方式改革，尤其是針對AI。消息人士說，若蘋果有意維持過去50年來的策略，特納斯是最佳選擇，但若蘋果要轉向更強調軟體、服務及雲端，降低對硬體的依賴，特納斯出線的論據就沒那麼強。

知情人士指出，特納斯知道他必須推出更大膽的產品、以及更重視AI。蘋果強大的硬體團隊讓旗下裝置都擁有AI處理效能，但最令人興奮的AI軟體功能卻都來自Google和OpenAI鄧業者

不過，特納斯還沒證明他具備向市場推出全新類別產品的能耐。他2023年受訪時，曾對蘋果應該擔心太晚整合生成式AI的說法嗤之以鼻，不久後Apple Ontelligence問世時，卻令部分產業觀察家失望，迄今也都還沒推出具競爭力的AI服務，最後還得仰賴Google的Gemini技術。

相較於微軟與Google等科技巨擘都在豪擲數千億美元，特納斯以審慎、甚至近乎固執的務實態度對待AI。他最近接受科技評論網站專訪時說，「我們從不考慮（單純）推出一種科技」，「我們思考的始終是如何運用科技，來打造令人驚豔的產品」。

特納斯的挑戰

IDC客戶裝置副總裁傑羅尼莫認為，「問題在於，他是否有興趣推行能定義新平台所需的大膽、偶爾令人不安的決策」，「打造傑出硬體是一個定義很明確的問題，但建立一個能讓開發者與企業真正採納的AI平台，是全然不同的挑戰」。

若AI能驅動一款可行的消費產品，特納斯很可能擁有實現這個目標的硬體背景，曾參與設計虛擬實境（VR）頭盔，推動AirPods投產、重振了Mac電腦產品線。

特納斯的嚴峻挑戰將是要怎麼融合賈伯斯和庫各各自最優秀的特質，任務將是區隔有價值的構想、及天馬行空的幻想，既須繼續提高iPhone的價值，還要推出一款足以讓人眼前一亮的新裝置。

特納斯職涯早期曾在賈伯斯麾下工作，對硬體裝置的重視程度甚於軟體。美聯社