快訊

要拘提柯建銘！涉過失傷害徐巧芯不出庭 審判長：囑託拘提

78歲雷洪動脊椎手術5小時病房照曝光 昔擁6妻妾今病榻只剩她

富邦媒下午4點半開重訊記者會 副總呂鈺萍說明重大決議

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果告別庫克時代 硬體大將特納斯9月接任CEO

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
蘋果執行長庫克9月將卸下CEO一職，結束15年的庫克時代。（路透）
蘋果執行長庫克9月將卸下CEO一職，結束15年的庫克時代。（路透）

蘋果公司(Apple)20日宣布，65歲執行長庫克(Tim Cook)今年9月1日即將卸任，接替李文森(Art Levinson)成為執行董事長，執行長職務則交棒給在蘋果有25年資歷、從公司內部硬體部門一路晉升的50歲硬體工程資深副總裁特納斯(John Ternus)。

庫克轉任執行董事長

華爾街日報分析，庫克將以為蘋果創造巨大價值而留名，執行長任內蘋果市值成長將近3.7兆，若以總金額計算，表現亮麗除了Nvidia輝達(另稱英偉達)的黃仁勳(Jensen Huang)之外，其他美國執行長都難以媲美。

特納斯在規模龐大的蘋果工作25年，在公司內部以擅長調和鼎鼐、平易近人著稱，普遍獲得看好是庫克接班人的頭號人選。身為硬體部門高階主管，特納斯曾參與iPad研發，後來也負責Mac電腦及AirPods，隨後接掌蘋果所有產品責任，包括主力產品iPhone。特納斯卓越表現之一是與蘋果內部晶片團隊合作，把Mac電腦裡的英特爾(Intel)晶片換成蘋果自行研發晶片。

創新之火重新點燃？

華爾街日報報導，特納斯出任執行長之後，必須面對的首要問題就是能否重新點燃蘋果的創新之火。某些批評者認為，庫克率領之下的蘋果，不復昔日創新火花。

蘋果公司共同創辦人喬布斯(Steve Jobs)以及喬布斯過世後繼續留在蘋果的某些高層主管，管理風格向來嚴厲，有時會對員工咆哮，但庫克以和藹可親的個性打破模式，特納斯風格則與庫克接近。

庫克在喬布斯病重之際，2011年8月被任命為執行長，任期迄今15年。庫克20日在聲明中說：「擔任蘋果執行長，受到信任領導這家卓越的公司，是我畢生最大榮幸。」

特納斯在聲明中說，對於有機會傳承蘋果向前邁進的使命由衷感激。

AI變革關鍵時刻換帥

美聯社分析，執行長換人發生在蘋果面臨關鍵時刻，人工智慧(AI)在業界掀起從喬布斯2007年發表首款iPhone以來的最大動盪，蘋果在AI領域起步並不順利，兩年前承諾在現有技術之上推出新功能，卻在落實時遭遇一波三折。

今年稍早，蘋果終於轉向在AI領域很早取得領先的谷歌(Google)求助，幫忙iPhone虛擬助手Siri轉變成更具對話功能、更多樣化的助手。

庫克出任執行長後，蘋果成為首家市值達到1兆的上市公司，目前市值約4兆，但打造自動駕駛車輛等備受矚目的計畫，經過多年研究與投資卻未實現。

蘋果將由現年50歲主管硬體部門的特納斯接任執行長。（路透）
蘋果將由現年50歲主管硬體部門的特納斯接任執行長。（路透）

相關新聞

蘋果換帥！新任CEO特納斯兼具賈伯斯與庫克特質 將挑戰艱鉅AI轉型

蘋果宣布，已擔任15年執行長的庫克將在9月1日卸下舵手職務，轉任執行董事長，由硬體主管特納斯（John Ternus）接任執行長，寄望這位兼具庫克管理風格、已故共同創辦人賈伯斯對硬體堅持的新任領袖，能帶領蘋果在人工智慧（AI）時代開創新局。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

蘋果告別庫克時代 硬體大將特納斯9月接任CEO

蘋果公司(Apple)20日宣布，65歲執行長庫克(Tim Cook)今年9月1日即將卸任，接替李文森(Art Levinson)成為執行董事長，執行長職務則交棒給在蘋果有25年資歷、從公司內部硬體部門一路晉升的50歲硬體工程資深副總裁特納斯(John Ternus)。

系統過載 商家申請川普關稅退稅卡關 CBP：正在排解故障

川普關稅政策被最高法院裁定違憲的兩個月後，被欠下1660億退稅加利息的美國進口商，20日起終於能在海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)新成立的網站窗口開始申請退稅。CBP指出，申請獲得批准之後，退稅將於60天至90天之內發放，不過實際作業時間恐將更長，取決於報關資料是否需要接受進一步查核。

大韓航空5月再漲燃油費 較美伊戰前多7倍

美伊衝突的影響持續外溢，全球能源市場動盪也反映在航空票價上。南韓最大航空公司之一大韓航空（Korean Air）最新公告，5月起將再度調漲燃油附加費，部分航線水準已飆到2月底伊朗戰爭爆發前的約七倍。

阿聯稱受川普開戰波及 尋求美元金援、恐改人民幣賣油

華爾街日報報導，阿聯以川普總統向伊朗開戰為由，向美國尋求戰時金融後盾，即萬一阿聯經濟因戰爭陷入更深危機時取得美元支援；阿聯並表示若出現美元短缺，可能被迫改用人民幣進行石油交易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。