蘋果告別庫克時代 硬體大將特納斯9月接任CEO

蘋果公司(Apple)20日宣布，65歲執行長庫克(Tim Cook)今年9月1日即將卸任，接替李文森(Art Levinson)成為執行董事長，執行長職務則交棒給在蘋果有25年資歷、從公司內部硬體部門一路晉升的50歲硬體工程資深副總裁特納斯(John Ternus)。

庫克轉任執行董事長

華爾街日報分析，庫克將以為蘋果創造巨大價值而留名，執行長任內蘋果市值成長將近3.7兆，若以總金額計算，表現亮麗除了Nvidia輝達(另稱英偉達)的黃仁勳(Jensen Huang)之外，其他美國執行長都難以媲美。

特納斯在規模龐大的蘋果工作25年，在公司內部以擅長調和鼎鼐、平易近人著稱，普遍獲得看好是庫克接班人的頭號人選。身為硬體部門高階主管，特納斯曾參與iPad研發，後來也負責Mac電腦及AirPods，隨後接掌蘋果所有產品責任，包括主力產品iPhone。特納斯卓越表現之一是與蘋果內部晶片團隊合作，把Mac電腦裡的英特爾(Intel)晶片換成蘋果自行研發晶片。

創新之火重新點燃？

華爾街日報報導，特納斯出任執行長之後，必須面對的首要問題就是能否重新點燃蘋果的創新之火。某些批評者認為，庫克率領之下的蘋果，不復昔日創新火花。

蘋果公司共同創辦人喬布斯(Steve Jobs)以及喬布斯過世後繼續留在蘋果的某些高層主管，管理風格向來嚴厲，有時會對員工咆哮，但庫克以和藹可親的個性打破模式，特納斯風格則與庫克接近。

庫克在喬布斯病重之際，2011年8月被任命為執行長，任期迄今15年。庫克20日在聲明中說：「擔任蘋果執行長，受到信任領導這家卓越的公司，是我畢生最大榮幸。」

特納斯在聲明中說，對於有機會傳承蘋果向前邁進的使命由衷感激。

AI變革關鍵時刻換帥

美聯社分析，執行長換人發生在蘋果面臨關鍵時刻，人工智慧(AI)在業界掀起從喬布斯2007年發表首款iPhone以來的最大動盪，蘋果在AI領域起步並不順利，兩年前承諾在現有技術之上推出新功能，卻在落實時遭遇一波三折。

今年稍早，蘋果終於轉向在AI領域很早取得領先的谷歌(Google)求助，幫忙iPhone虛擬助手Siri轉變成更具對話功能、更多樣化的助手。

庫克出任執行長後，蘋果成為首家市值達到1兆的上市公司，目前市值約4兆，但打造自動駕駛車輛等備受矚目的計畫，經過多年研究與投資卻未實現。