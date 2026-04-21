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阿聯稱受川普開戰波及 尋求美元金援、恐改人民幣賣油

世界日報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國攻擊伊朗，阿聯受到牽連最為嚴重，正尋求美元支援，如果美元短缺，還可能被迫用人民幣賣油。（新華社）
美國攻擊伊朗，阿聯受到牽連最為嚴重，正尋求美元支援，如果美元短缺，還可能被迫用人民幣賣油。（新華社）

華爾街日報報導，阿聯以川普總統向伊朗開戰為由，向美國尋求戰時金融後盾，即萬一阿聯經濟因戰爭陷入更深危機時取得美元支援；阿聯並表示若出現美元短缺，可能被迫改用人民幣進行石油交易。

多名官員透露，阿聯央行總裁巴拉馬上周赴華府會晤美國財長貝森特及聯準會官員時，提出設立貨幣互換額度構想。官員表示，阿聯強調迄今已避開最嚴重的戰爭經濟衝擊，但未來仍可能需要美元提供後盾。

美國官員表示，阿聯官員尚未正式提出請求。另有部分官員說，阿聯同時主張，是川普決定攻擊伊朗，才讓阿聯捲入衝突造成破壞，而且影響可能尚未結束。

美以對伊朗開戰後，伊朗報復攻擊中東多個鄰國，阿聯受到最猛烈攻擊。根據阿聯國防部，4月7日美伊停火生效前，伊朗發射超過2800架無人機與飛彈攻擊阿聯。

部分官員表示，阿聯官員告訴美方，如果阿聯出現美元短缺，可能被迫改用人民幣或其他國家貨幣來進行石油銷售及其他交易。

華爾街日報指出，這是對美元的一種隱含威脅。美元在全球貨幣居於主導地位，部分原因在於石油交易幾乎清一色使用美元。

這項構想凸顯阿聯擔心戰爭可能重創本國經濟及其作為全球金融中心地位，導致外匯存底流失，也嚇跑原本將阿聯視為資金安穩處的投資人。

部分官員表示，貨幣互換額度通常由聯準會管理，但由12人組成的聯邦公開市場委員會不太可能批准提供給阿聯。聯準會一般只在嚴重資金壓力可能回頭衝擊美國經濟時，才會動用這項工具；目前僅與英國、加拿大、日本、瑞士及歐盟等央行設有常設安排。2020年市場劇烈動盪時，聯準會也曾擴大提供給墨西哥、南韓、巴西等九家央行；相較之下，阿聯與美國金融市場的連結較弱。

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