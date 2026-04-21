各國央行加購黃金 挑戰美元霸權

在經濟危機時期，黃金是任何國家貨幣與財政政策的最終救星，協助防衛金融破產和外匯危機，緩衝通貨膨脹和地緣政治動盪的影響，黃金既然在一個國家經濟中，構成如此重要的支柱，對黃金資產維持主權控制，至關重要。

當前的荷莫茲海峽危機已成為近60年來最嚴重的能源危機，隨著局勢緊張升級，以及對美國維護波斯灣自由通行的能力信心不足，正印證了各國央行多年來一直擔心的惡夢，更加使得其對美元的信心動搖，堅持要持有黃金，以應對未來不測的金融秩序。

雖然3月份黃金暴跌16%，但這是由於各國央行清算黃金儲備，以應對財政與金融的挑戰，如土耳其為穩定金融市場而出售或質押黃金，單單3月，就賣了60噸黃金(約合192萬盎司)，但尤其可以看出黃金的效用，危機過後，仍將盡量補回黃金儲備。

瑞銀認為全球央行與政府購買黃金的趨勢不變，今年將達800至850噸，僅比2025年的860噸略為下降而已，預計今年黃金均價將達到5000美元，並維持年底目標價5600美元。

中國則是逆勢入市，人民銀行3月購入5噸黃金，這是中國自2025年2月以來最大的單月黃金購買量，也是連續第17個月買進黃金，使其黃金儲備總量達到2313噸。市場普遍預期中國將繼續購買黃金以提振人民幣價值，以將人民幣打造為另一個全球儲備貨幣。

中國要挑戰美國金融主導地位，就需要有美元以外的可靠替代方案。但中國面臨結構性困境：人民幣必須保持疲軟，才能維持出口競爭力，因為出口競爭力仍是中國工業成長的引擎；然而，人民幣要發揮儲備貨幣的作用，就必須讓全球對其有價值儲存的信心。而黃金正可協助北京應對這種矛盾：透過以獨立於美元體系之外的實體資產來補充其金融體系，中國既能展現貨幣體系的信譽，又不會犧牲其出口導向模式。

另一個對美國霸權亮黃牌的是法國。法國於2025年7月至2026年1月期間，利用當時金價暴漲時機，賣出所有存放在紐約的129噸剩餘金條，將款項匯回國內重新鑄造成全新可交易標準的金條，實現約128億歐元的帳面獲利，保持總儲備量在約2437噸不變，但卻將黃金儲備掌握在自己手中。

法國央行給出的官方理由是「技術性操作」，然而，政治和經濟考量才是真正的原因。從美國撤出黃金儲備是在保護其儲備，免得受川普動盪政策的影響，法國正努力規避與美元掛鉤，所引發的相關問題，包括通貨膨脹、財政懸崖、債務負擔飆升等。

透過轉移黃金儲備，法國實際上是在提防美國在緊急狀況下，限制黃金出口；現在各國不再把所購買的黃金，存在紐約聯邦儲備銀行的地下金庫內，以備方便國際結算與流動，各國擔心「我們的黃金放在美聯儲金庫裡，不再安全」，紛紛正在把實體黃金搬回本國。

除了法國，在美擁有大量黃金儲備的德國也可能會採取類似行動，因為德國政府正承受國內輿論壓力，要將黃金從美國運回。德國約有價值超過1000億歐元的1236噸黃金存放在美國金庫中，許多民眾支持運回黃金。黃金儲備排名僅次於美國和德國的義大利也面臨國內的類似壓力。

此外，印度也一直持續地把黃金儲備從美國運回。自2023年3月以來，印度儲備銀行已從美國運回274噸黃金。光是2026財政年度，印度儲備銀行就已將64噸黃金運回國內。印度央行的決定，除了鞏固國內經濟外，也在於遠離地緣政治風險。

以美元為中心的美國金融霸權，並不會突乎其來的墜落，而是世界經濟秩序逐步衰落的轉變，這是國際政治逐漸醞釀的暗流，而推動這種轉變的不僅是挑戰美國霸權的中國，也包括急於跳離沈船的歐洲與西方經濟體，這是地緣政治衝突下的殘酷現實。