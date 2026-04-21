系統過載 商家申請川普關稅退稅卡關 CBP：正在排解故障

川普關稅政策被最高法院裁定違憲的兩個月後，被欠下1660億退稅加利息的美國進口商，20日起終於能在海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)新成立的網站窗口開始申請退稅。CBP指出，申請獲得批准之後，退稅將於60天至90天之內發放，不過實際作業時間恐將更長，取決於報關資料是否需要接受進一步查核。

CBP表示，名稱為「報關整合管理與處理系統」(Consolidated Administration and Processing of Entries)的計畫，旨在整合包含利息在內的「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)關稅退還，而不是逐項處理報單退稅。只有正式登記名稱屬於進口商(importers)的關稅支付方，或者代表進口商的授權報關行(authorized customs brokers)，才能申請關稅退稅。

20日是CBP新成立網站窗口啟動程序的第一天，第一階段只有已經支付特定關稅的企業實體才能提出申請。

貿易律師塞利格曼(Matthew Seligman)對CNBC新聞頻道說，進口商對於政府願意輕易發放退稅感到悲觀，「他們覺得政府恐將百般刁難，要拿到錢非常不易」。

退稅窗口上線之後，某些企業反應說，登入系統時遇到問題。CBP則說，正在了解系統故障的相關報導。

位於伊利諾州佛農山(Vernon Hills)的教育玩具製造商Learning Resources執行長沃登伯格(Rick Woldenberg)對哥倫比亞廣播公司(CBS)說，公司嘗試在簡稱CAPE的新平台申請關稅退稅時，跳出錯誤訊息顯示「系統目前流量過大，請稍後再試」。

沃登伯格指出：「系統似乎故障。」他說，退稅平台系統看起來已經不堪負荷。Learning Resources在2025年對川普關稅興訟，最後促成最高法院今年2月推翻關稅。