Apple重磅宣布人事大變動！John Ternus9月接任執行長 庫克有新任務

Apple稍早宣布一項重大的高層變動消息計畫，現任執行長Tim Cook將於今年9月1日卸下執行長一職，轉任Apple董事會執行主席，新任執行長將由現任硬體工程高級副總裁John Ternus接任，他加入Apple產品設計團隊已經25年，工作內容橫跨幾乎所有硬體產品線，也是近期全球熱賣產品MacBook Neo的重要推手之一。

Tim Cook自2011年接任執行長以來，將Apple的市值從3,500億美元推升至突破4兆美元，不僅穩固了iPhone的市場地位，更開創了Apple Watch、AirPods 與 Apple Vision Pro等關鍵產品線，並將服務事業打造成公司強大的成長引擎。未來轉任執行主席後，Tim Cook將持續參與公司策略，並重點負責全球政策與監管關係。

新任執行長John Ternus自2001年即加入Apple，是公司硬體研發的核心支柱。他曾領導iPad、AirPods以及多代iPhone與Mac的開發。董事會認為John Ternus擁有深厚的技術背景與卓越的領導力，是延續Apple創新精神的最佳人選。隨著此變動，Johny Srouji將出任首位首席硬體官（Chief Hardware Officer），進一步強化軟硬體間的深度整合 。

針對此次傳承，Tim Cook感性地表示，能在Apple服務是他一生最大的榮幸，他對John Ternus的工程天賦與創新靈魂充滿信心，深信其能帶領團隊持續豐富顧客生活。John Ternus則感念Steve Jobs的啟發與Tim Cook多年來的指導，並承諾將以定義Apple半世紀的價值觀與願景，帶領團隊繼續在未來創新路徑上穩定前行。