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川普關稅退稅程序正式上路 總額逾5.2兆元
美國川普政府今天啟動一套退還超過1660億美元（約新台幣5.2兆元）關稅收入的線上工具。聯邦最高法院已於今年2月裁定這些關稅為非法徵收。
法新社報導，美國海關與邊境保護局（CBP）今天表示，首階段退費系統已經啟用，進口商與報關業者可開始遞交申請資料，申請退還已繳納的關稅。
3月期間，CBP曾估計會有超過33萬個進口商有資格針對5300萬件以上貨物申請關稅或保證金退費。
CBP指出，系統初步上線時，約有1270億美元的關稅款項符合電子退費資格。
聯邦最高法院先前裁定，適用於川普根據「國際緊急經濟權力法」（International Emergency EconomicPowers Act）對幾乎所有美國貿易夥伴所徵收、稅率各異的關稅。
然而，他針對鋼鐵、鋁及汽車等特定產業的加徵關稅則暫不受影響。
自聯邦最高法院裁決出爐以來，已有數千家企業向美國國際貿易法庭（Court of International Trade）提出訴訟，要求退還關稅。但消費者能否獲得實際退費，則視企業是否願意將退還金額分享給消費者而定。
目前，以聯邦快遞（FedEx）為例，該公司表示將向「原本支付這些費用的寄件人和消費者」發放關稅退費。
CBP近期公告指出，經審核認可的退費申請，通常會於60到90天內辦理完成。
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